Cirurgia revolucionária ajuda a tratar bebês com hidrocefalia; vídeo

George Chidi



A Lei do Comitê Consultivo Federal diz em linguagem simples que um comitê consultivo – como Elon Musk propõe que o “Departamento de Eficiência Governamental” seja – deve garantir que as suas recomendações não sejam influenciadas por qualquer interesse especial.

No entanto, Musk, o homem mais rico da Terra, tem uma gama mais ampla e profunda de potenciais conflitos de interesses com o governo federal do que talvez qualquer pessoa alguma vez tenha tido.

Musk possui, dirige ou investe em uma ampla gama de indústrias, tocando dezenas de departamentos e agências do governo federal, desde o Departamento de Transportes com Tesla, até o Departamento de Defesa com EspaçoXpara o Departamento de Saúde e Serviços Humanos com Neuralink. Suas empresas são alvo de investigações federais e ações regulatórias, incluindo acusações de discriminação na contratação, danos ambientais e deficiências de segurança.

Trump rejeitou as preocupações sobre os conflitos de interesse de Musk, dizendo em seu recente entrevista para a revista Time: “Acho que o Elon coloca o país muito à frente da sua empresa.”

Tesla

A empresa de automóveis eléctricos onde Musk actua como CEO vale hoje 1,25 biliões de dólares, mais do que qualquer outra empresa automóvel de capital aberto na América combinada – isto, apesar de ocupar o 10º lugar em receitas e o nono em ganhos entre elas. A avaliação das ações é um produto de expectativas: que acabará por colocar outras empresas automóveis fora do mercado, que irá capturar a sua quota de mercado, que irá evitar os custos laborais e de pensões dos fabricantes de automóveis tradicionais e que escapará a responsabilidades profundas. por problemas de produção com seus carros.

Todos estes pressupostos baseiam-se na forma como a empresa é regulamentada e como as empresas automóveis são tributadas ou subsidiadas.

A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário tem investigado o sistema de piloto automático da Tesla desde agosto de 2021. A relatório divulgado em abril disse que o projeto do piloto automático “levou ao uso indevido previsível e acidentes evitáveis”, e atribuiu 13 acidentes fatais ao recurso de direção autônoma do Tesla e seu abuso.

Os cortes feitos na equipe da NHTSA poderiam afetar diretamente essas investigações. Mais especificamente, as ameaças de cortes à NHTSA podem influenciar as investigações actuais numa tentativa de obter favores.

A Tesla também enfrentou desafios legais sobre as suas políticas laborais – é o único fabricante automóvel americano não representado por um sindicato. Tesla interferiu na distribuição de folhetos sindicais pelos trabalhadores, proibiu os trabalhadores de fábricas na Califórnia de usarem camisetas do sindicato e ameaçou os trabalhadores com a perda de opções de ações caso se sindicalizassem, todos atos contra os quais o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas agiu.

Musk falou sobre demitir trabalhadores em greve em uma conversa no X com Donald Trump. “Você é o melhor cortador”, disse Trump a Musk. “Eu vejo o que você faz. Você entra e diz: ‘Você quer desistir?’ Não vou citar o nome da empresa, mas eles entram em greve e você diz: ‘Tudo bem. Vocês todos se foram.’”

“Sim”, respondeu Musk, rindo.

Segundo a lei federal, os trabalhadores não podem ser demitidos por entrarem em greve. Ameaçar fazê-lo é ilegal segundo a Lei Nacional de Relações Trabalhistas. A troca levou a United Auto Workers a apresentar uma queixa ao NLRB, pedindo-lhe que analisasse a troca como intimidação ilegal.

EspaçoX

O valor de mercado da SpaceX de Musk, que é propriedade privada, dobrou no último ano, segundo algumas estimativas, para 350 mil milhões de dólares. Os observadores atribuem alguns desses ganhos ao relacionamento próximo de Musk com Trump.

Musk teve desentendimentos adicionais com o NLRB por meio de sua empresa de foguetes e serviços de satélite SpaceX. Depois que Musk demitiu funcionários da SpaceX que o criticavam publicamente, o NLRB considerou que eram demissões ilegais.

A resposta de Musk em janeiro foi desafiar a constitucionalidade do próprio NLRB em uma ação federal. A ação, movida pela SpaceX em um tribunal federal do Texas, argumenta que os juízes de direito administrativo do NLRB contornam o direito a um julgamento com júri e que o presidente deveria ser capaz de destituir esses juízes de acordo com o artigo II, o que a estrutura do NLRB não permite atualmente. .

Consideremos como uma recomendação do “Departamento de Eficiência Governamental” para o presidente reduzir o número de funcionários no NLRB demitindo juízes afetaria as operações comerciais e o ambiente jurídico de Musk.

Ao contrário dos nomeados para a magistratura federal, um juiz de direito administrativo não exige confirmação e não goza das mesmas proteções contra destituição do cargo que um juiz federal possui.

A SpaceX recebeu mais de US$ 15 bilhões em contratos do governo federal desde que Musk assumiu o comando. Procura mais milhares de milhões, da Nasa para a sua missão à Lua, do Departamento de Defesa para serviços de comunicações por satélite e da Comissão Federal de Comunicações para fornecer serviços de banda larga rurais através da sua subsidiária Starlink. A Nasa recorreu recentemente à SpaceX para resgatar dois astronautas presos depois que o programa Starliner da Boeing não conseguiu enviar uma nave para resgatá-los da Estação Espacial Internacional.

Mas a SpaceX também tem sido alvo de ações regulatórias da Administração Federal de Aviação (FAA) sobre questões ambientais.

A resposta da SpaceX foi diga à FAA concentrar-se nos problemas da Boeing e deixar a SpaceX em paz. Consideremos como a influência de Musk sobre os orçamentos da FAA e da Nasa pode impactar a regulamentação e o financiamento futuros da SpaceX, para desvantagem competitiva da Boeing e de outras empresas aeroespaciais.

X

A compra do Twitter por Musk foi indiscutivelmente um produto da regulamentação. Em 2022, Musk – então o maior acionista do Twitter – postou que estava preparado para fechar o capital da empresa. O comentário gerou uma ação judicial de acionistas por manipulação de ações e gerou uma investigação perante a Securities and Exchange Commission.

Não foi a primeira vez que Musk e a SEC se envolveram. Musk acabou tendo que pagar uma multa de US$ 20 milhões depois de twittar sua intenção de abrir o capital da Tesla em 2018, aumentando temporariamente o preço de suas ações. A agência disse que os tweets violavam a lei de valores mobiliários como “materialmente falsos e enganosos”. Como parte da resolução do caso, Musk concordou em que um “guarda” da SEC examinasse as suas publicações nas redes sociais para garantir que não violavam as leis de valores mobiliários, uma condição que Musk solicitou, sem sucesso, ao Supremo Tribunal dos EUA para remover.

A SEC buscou sanções em sua investigação contínua sobre a aquisição do Twitter por Musk, depois que Musk cancelou uma audiência no início deste ano. Embora improvável, Musk ainda enfrenta potencialmente uma acusação criminal de manipulação de ações pela forma como comunicou sobre a empresa em público antes de fazer a compra.

Consideremos como um pedido de cortes à SEC poderia manter Musk fora da prisão.

Almíscar brincou com Tucker Carlson antes da eleição que uma derrota de Trump poderia resultar em sua prisão. “Se ele perder, estou fodido”, disse ele. “Eu fico tipo, quanto tempo você acha que minha sentença de prisão vai durar, você acha? Verei meus filhos? Não sei.”

X perdeu bilhões de dólares em valor de mercado pelas estimativas da indústria, à medida que anunciantes e usuários fogem do fórum não moderado da plataforma. Um caminho para a lucratividade seria a exploração dos dados dos usuários. Uma mudança em seus termos de serviço logo após a eleição informou aos usuários que venderia dados de usuários a terceiros para fins de treinamento de modelos de inteligência artificial.

Esses tipos de vendas tornaram-se um foco para o Consumer Financial Protection Bureau, um órgão de fiscalização do governo. O CFPB propôs uma regra na semana passada, isso bloquearia a corretagem de dados confidenciais dos usuários como forma de reduzir a fraude financeira. A regra trataria os corretores de dados como agências de crédito e empresas de verificação de antecedentes, exigindo que aqueles que vendem dados sobre renda ou nível financeiro, informações de crédito ou pagamentos de dívidas cumpram a Lei de Relatórios de Crédito Justo.

Não está imediatamente claro se X se enquadraria nesta regra. Mas a postagem recente de Musk pedindo que Trump “Excluir CFPB”, como sugere o desperdício de gastos do governo, ele acredita que sim.

xAI

No momento, os dados do usuário no X são uma ferramenta de treinamento para a xAI, a startup de inteligência artificial de Musk. A empresa privada está avaliada em cerca de 50 mil milhões de dólares e compete, entre outras, com a Microsoft, a Google e a OpenAI – uma organização sem fins lucrativos que Musk apoiou financeiramente.

Além da privacidade de dados, a IA enfrenta hoje poucas considerações regulatórias intrínsecas nos EUA. Mas os decisores políticos estão a contemplar potenciais regras para uma tecnologia que poderá prejudicar as pessoas se não estiver alinhada com o interesse público. O gabinete de política científica e tecnológica da Casa Branca divulgou um projecto de uma “Declaração de Direitos da IA” em Setembro de 2022, que apelava à legislação para garantir que a IA não afectaria os direitos civis ou a privacidade pessoal.

Musk anunciou que a xAI pretende construir o maior supercomputador do mundo em Memphis, Tennessee, e já implantou 14 grandes geradores de gás para alimentar o data center. A instalação em South Memphis fica em uma comunidade predominantemente negra. Ativistas do Southern Environmental Law Center notaram que xAI está operando os geradores sem licençaspediram ação regulatória e descrito a poluição como “racismo ambiental”.

As empresas de Musk tiveram conflitos com a Agência de Proteção Ambiental em várias frentes, desde emissões nas fábricas da Tesla até descargas de poluentes nas instalações de lançamento da SpaceX.

Considere o impacto de uma recomendação do comité “Doge” para retirar pessoal da EPA ou eliminar os padrões de poluição.

Neuralink

O investimento mais controverso de Musk foi a fundação da Neuralink, uma startup de biotecnologia que pretende desenvolver implantes cerebrais humanos para permitir o controle mental sem fio de dispositivos eletrônicos.

A Food and Drug Administration inicialmente negou permissão para a Neuralink realizar experimentos em humanos, mas cedeu no início deste ano. A empresa atraiu críticas – e uma investigação da FDA e do Departamento de Agricultura – pela maneira como animais foram mortos no processo de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Criptomoeda

Musk chamou o novo “Departamento de Eficiência Governamental”, ou Doge, em referência ao Dogecoin, uma criptomoeda criada inicialmente como uma piada em torno de um meme da Internet. O valor dessa moeda cresceu com a promoção dela por Musk e disparou após as eleições.

Mas Musk, cujos primeiros bilhões vieram de seu trabalho em serviços financeiros como um dos fundadores do PayPal, há muito tempo é um entusiasta da criptografia. Ele revelou investimento pessoal em Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Suas empresas aceitaram intermitentemente criptomoedas como pagamento por serviços e mantiveram criptomoedas em seus tesouros corporativos.

A criptomoeda enfrenta regulamentação. A procura de electricidade para a mineração de Bitcoin levou os mineiros nómadas a encontrar energia barata – e regulamentação energética frouxa – em todo o mundo. A indústria está sujeita a fraudes.

A SEC abriu processos contra ofertas iniciais de moedas, bolsas e projetos criptográficos que considera títulos não registrados. A Commodity Futures Trading Commission regula as criptomoedas como commodities – uma distinção fundamental de ser regulamentada como ações e títulos, o que afeta a forma como as empresas de criptografia se comunicam. A Rede de Repressão a Crimes Financeiros analisa como a criptomoeda pode ser usada como ferramenta para lavagem de dinheiro, evasão de sanções e financiamento do terrorismo. E o IRS espera que as pessoas que possuem criptomoedas relatem ganhos e perdas em seus impostos.

Os cortes em qualquer uma dessas agências poderiam ter um efeito direto e desproporcional nas finanças pessoais de Musk.