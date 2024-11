Cirurgião plástico leva experiência do Acre ao 60º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica

Samuel Bryan



O governador do Acre, Gladson Cameli, marcou presença na tarde desta sexta-feira, 1º, na cerimônia solene de posse de Lois Carlos Arruda como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). Realizada no plenário da Corte, em Rio Branco, a solenidade destacou a importância da renovação e continuidade dos compromissos com a justiça e os valores democráticos.

Arruda foi escolhido em outubro para ocupar a vaga deixada pela aposentada desembargadora Eva Evangelista, reconhecida por sua longa e exemplar trajetória na magistratura acreana.

Em seu discurso, o governador Gladson Cameli elogiou o novo desembargador e a importância de manter uma relação de cooperação entre os poderes. Para Cameli, a harmonia entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo é fundamental para a consolidação da democracia e o desenvolvimento do Acre. Ele também destacou a relação democrática com a Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Luiz Gonzaga, e o trabalho em conjunto com a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari.

“A harmonia entre os poderes é uma necessidade constitucional para o bom exercício da democracia”, declarou o governador. “Aqui, trabalhamos unidos pelo bem comum, pelo bem do povo acreano.” A fala reforçou a postura de Cameli em defesa do diálogo e da cooperação institucional, elementos que considera essenciais para garantir os direitos dos cidadãos e a promoção da justiça.

Uma vida dedicada a justiça

Natural do Espírito Santo, Lois Carlos Arruda consolidou uma carreira de quase três décadas no Judiciário acreano. Graduado em Direito e com especializações na área, ele foi juiz titular de diversas varas e assumiu funções estratégicas como auxiliar da presidência do TJAC e coordenador de políticas de proteção de vítimas e testemunhas.

Em seu discurso, Arruda enfatizou o compromisso de entregar uma justiça que realmente atenda às necessidades dos cidadãos, comprometendo-se a aprimorar o serviço público e garantir acesso igualitário à justiça para todos.

Arruda expressou a responsabilidade do novo cargo e seu compromisso com a magistratura acreana. Ele destacou que, na nova função, atuará para que o TJAC continue a oferecer a melhor justiça possível, de forma equitativa e acessível.

“O sentimento é de imensa alegria, não apenas pelo momento, mas, sobretudo, pelo compromisso que assumo de seguir na magistratura com o mesmo rigor e dedicação que sempre pautaram minha trajetória. Agora, com uma responsabilidade ainda maior, dada a importância do cargo no âmbito da vida pública estadual, reforço os compromisso em atuar junto ao Tribunal para oferecer a melhor justiça possível, aquela que o cidadão acreano merece, sem deixar ninguém para trás. Esse é o nosso verdadeiro compromisso”, afirmou, ressaltando sua missão de fortalecer o Judiciário acreano.

A posse do novo desembargador reforça o compromisso do Judiciário e do Executivo com a manutenção de um sistema de justiça comprometido com o bem-estar da população e a defesa dos princípios democráticos.

