clientes devem solicitar valores a receber até o fim do mês; veja passo a passo

Nos dias seguintes ao motins após a partida de futebol entre Ajax Amsterdam e Maccabi Tel Aviv, a cobertura do evento pela mídia internacional foi fortemente criticada. Um vídeo publicado por um fotógrafo holandês na plataforma X foi retransmitido por muitos meios de comunicação — e deturpado no processo.

Na noite de quinta para sexta-feira em Amsterdã, torcedores israelenses entraram em confronto com moradores locais e torcedores pró-palestinos durante a partida da Liga Europa entre o time holandês da primeira divisão Ajax Amsterdam e o Maccabi Tel Aviv. Segundo a polícia, ocorreram tumultos em vários locais do centro da cidade, 62 pessoas foram presas e cinco pessoas foram levadas ao hospital.

Os ataques aos adeptos israelitas em Amesterdão causaram indignação internacional. No entanto, segundo a polícia os apoiantes do Maccabi também já se tinham revoltado e provocado, queimando bandeiras palestinianas, entre outros actos.

Para ilustrar isso, um vídeo da fotógrafa holandesa Annet De Graaf foi utilizado diversas vezes para mostrar os atos de violência cometidos por torcedores israelenses. No entanto, foi deturpado por muitos dos principais meios de comunicação nas suas reportagens. Muitos usuários compartilharam e divulgaram as postagens virais com as mesmas alegações falsas, como visto aqui .

Os meios de comunicação alemães, como a emissora alemã Tagesschau, os jornais FAZ e Foto e meios de comunicação internacionais como o O Wall Street Journal , Canal 4 e BBC mostrou partes deste vídeo ou capturas de tela.

Alegar: “Torcedores de futebol israelenses foram perseguidos e espancados em Amsterdã, no que os políticos israelenses e holandeses chamaram de ataques antissemitas”, escreveu O Wall Street Journal em um título encontrado aqui .

O jornal alemão Foto também usou uma captura de tela do vídeo com a legenda: “A caça aos judeus estourou novamente: a multidão árabe persegue torcedores de futebol em Amsterdã”.

DW Verificação de fatos: Falso

O vídeo de De Graaf mostra torcedores do clube de futebol israelense Maccabi Tel Aviv atacando moradores ao redor da Estação Central de Amsterdã.

Portanto, não mostra pró-palestinos perseguindo israelenses, como tem sido falsamente afirmado por vários meios de comunicação, mas sim torcedores de futebol israelenses atacando moradores locais e torcedores de futebol pró-palestinos.

Policiais patrulharam as ruas de Amsterdã com equipamento anti-motim na segunda-feira, enquanto a cidade enfrentava tensões após a violência da semana passada. Imagem: Aliança AP/imagem

Outro vídeo de um jovem repórter holandês, Ome Bender apoia a versão de De Graaf porque mostra as mesmas cenas violentas de um ângulo diferente.

Muitos Usuários têm repetidamente apontado o uso indevido das imagens nas redes sociais, assim como tem A própria De Graaf . Eles explicaram que os perpetradores eram israelenses e não torcedores de futebol pró-palestinos.

Em uma postagem viral, De Graaf pediu à mídia que classificasse seu material corretamente e pedisse desculpas. UM jornalista de Tagesschau já atendeu a esse pedido. A própria Tagesschau emitiu uma correção e editou o vídeo inicial e postou um nova versão on-line .

A DW também não categorizou inicialmente as imagens corretamente, mas desde então publicou uma correção em a postagem :

“Mostramos os clipes marcados com a marca d’água X/iAnnet no contexto errado. A autora do clipe diz que filmou torcedores do Maccabi que atacaram cidadãos de Amsterdã em frente à Estação Central após o jogo.”

Outros meios de comunicação também substituíram ou excluíram as sequências de vídeo ou as correções publicadas.

A identidade exata dos homens no vídeo permanece obscura. Uma porta-voz da polícia de Amsterdã disse em entrevista à DW que o vídeo feito pelo fotógrafo holandês é objeto de uma investigação em andamento. Atualmente, a polícia não pode fornecer qualquer informação sobre a identidade dos perpetradores vistos no vídeo.

Editado por: Martin Kuebler