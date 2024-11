Senador bolsonarista de MG pede fim da escala 6x1 - 12/11/2024 - Painel

Artur Búrigo



O senador bolsonarista Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) publicou vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (12) em que defende o fim da escala 6×1 e critica a jornada de trabalho dos políticos brasileiros.

O debate sobre o fim do modelo de trabalho no qual o descanso remunerado ocorre apenas em um dia da semana ganhou força nas redes sociais nos últimos dias.

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) busca reunir assinaturas em uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para a adoção de uma jornada de 36 horas semanais, dividida em quatro dias.

No vídeo gravado no plenário do Senado, Cleitinho aparece com um cartaz em que compara os dias de trabalho e os salários recebidos pelo “trabalhador” e pelos políticos.

Ele usa como referências o salário mínimo (R$ 1.412) e a remuneração de senador que estava em vigor até janeiro deste ano (R$ 41.650) –hoje, ela é de R$ 44 mil.

“Tem que acabar com essa escala de 6 por 1. Estão questionando o texto que está na Câmara [dos Deputados]. Então temos que mudar esse texto, que acabe com essa escala, mas também diminua o imposto do empresário”, afirmou o senador.

A crítica à classe política é uma das marcas da breve carreira de Cleitinho, que começou quando ele se tornou vereador em Divinópolis, cidade do centro-oeste de Minas, em 2016, e alvo de críticas de opositores, que a consideram populista.

Também nesta terça, Cleitinho gravou vídeo ao lado do deputado federal Euclydes Pettersen, presidente do Republicanos mineiro, que se comprometeu a assinar a PEC de Hilton.

A posição do senador em relação à proposta vai na contramão da opinião de um de seus aliados no estado, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Neste ano, os dois estiveram juntos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no palanque de Bruno Engler (PL), candidato derrotado na eleição de Belo Horizonte. Eles também estão na lista de cotados para a disputa do governo do estado em 2026.

Em vídeo também publicado nas redes sociais nesta semana, o deputado federal disse ser contra o atual texto da PEC.

“O pessoal do PSOL quer a imposição da escala 4×3. Basicamente, você trabalha 4 dias e descansa 3. Toma cuidado com essas medidas populistas, porque daqui a pouco você está fazendo escala 0 por 0, trabalhando zero dias e ganhando também zero reais”, disse Nikolas.