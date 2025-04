Coisas brilhantes de sonhos, drama e eco-Dilemas-DW-04/10/2025

Se adicionando bling a Taylor SwiftAs maçãs do rosto, sendo atingidas por manifestantes fazendo declarações políticas ou teimosamente aderindo ao seu rosto três dias após um festival de música, brilho tem uma presença mágica – e bagunçada – em nossas vidas.

Possui cartões e ornamentos de festas de férias, esmalte, acessórios de moda, maquiagem de eventos esportivos e até comida. Em marketing e design de produtos, ele foi usado para transmitir vibrações “premium” ou “comemorativas”. Pense em um embrulho de presente brilhante, com rótulos de champanhe cintilante e embalagens de produtos de edição limitada-se ela brilhar, é mais provável que paremos e olhem.

“Meu caso de amor com Glitter começou há mais de uma década nos festivais do Reino Unido – onde todos se vestiam com lantejoulas, figurinos e, é claro, muito brilho. Era divertido, expressivo e apenas pura diversão!” Jeen Low, fundador da Projekt Glitter, com sede em Berlim, disse à DW.

“Foi como redescobrir a magia do jogo – algo que tendemos a esquecer como adultos”, acrescentou Low, cuja empresa produz glitter biodegradável. No entanto, ela não está sozinha em seu amor por essas coisas brilhantes.

O Museu de Arte e Comércio de Hamburgo se dedicou a uma exposição inteira para brilhar Imagem: Hannah Altman

Brilhar de pedras ou sucata

Glitter está agora no centro de um exposição Atualmente concorrendo no Museu de Hamburgo, Für Kunst Und Gewerbe. O programa explora o papel do material nas artes e presta homenagem ao seu legado maior do que a vida, que remonta aos tempos antigos.

Os seres humanos têm sido fascinados com todas as coisas brilhantes. Acredita -se que o termo “brilho” venha da velha palavra nórdica “Glitra”, que significa “brilhar”.

Pessoas pré -históricas usavam mica triturada – um silicato brilhante – para adicionar brilho às pinturas das cavernas. Os egípcios fundem malaquita verde ou pedras azuis de Lapis Lazuli para adicionar brilho à maquiagem dos olhos e arte sagrada.

Em 2008, os pesquisadores australianos descobriram que os antigos construtores do templo maia usavam gesso com infusão de mica para fazer com que seus templos brilhassem à luz do sol.

Os maias adicionaram mica para fazer seus templos brilharem à luz do sol Imagem: Julian Peters/Zoon/Picture Alliance

O brilho moderno deve sua concepção ao fazendeiro e maquinista americano de gado americano, Henry Ruschmann. Na década de 1930, ele desenvolveu uma máquina para cortar sucata finamente plástica e metal em pequenas partículas reflexivas, e nasceu o brilho industrial. Mais tarde, ele fundou a Meadowbrook Inventions, Inc. que ainda opera nos EUA hoje. Ele se descreve como a principal empresa de glitter do mundo, produzindo entre outros brilho comestível.

De glamour…

Glitter e Pop Culture tiveram uma longa associação com concertos, festivais ou shows de talentos, geralmente com finalas brilhantes.

Adornou o rosto de David BowieA Glam Rock Avatar da década de 1970, Ziggy Stardust, e emprestou seu brilho a estrelas pop dos últimos dias, como Lady Gaga e Lizzo.

David Bowie se apresentou como Ziggy Stardust na década de 1970 Imagem: Photoshot/Picture Alliance

Taylor Swift exibiu sardas de glitter para um Chefes de Kansas City jogo em outubro de 2024; O co-fundador da Fazit Beauty, Aliett Buttelman, posteriormente publicaria um Tiktok de si mesma soluçando de alegria com a escolha de Swift de usar sua marca.

Na moda, Glitter tem sido um elemento básico da alta costura do maximalista-o Think Studio 54 Eraghsuits, o desgaste do rave dos anos 90 ou botas brilhantes de plataforma vistas em pistas de alta moda como Gucci e Marc Jacobs.

As sardas de brilho tiveram um momento viral em 2024, graças a Taylor Swift Imagem: Jamie Squire/Getty Image

… E bombas de brilho

Talvez a perspicácia teimosa de Glitter possa ser a razão pela qual é uma “arma” de escolha para bombardeios de brilho – onde ativistas atingem figuras públicas com glitter para destacar suas causas.

Ele chegou às manchetes no início de 2010, quando políticos americanos como Newt Gingrich e Rick Santorum foram bombardeados por suas posições em Direitos LGBTQ+.

Nos círculos LGBTQ+, o glitter muitas vezes simbolizou desafio, alegria e auto-expressão sem desculpas, com eventos como o orgulho alimentado por Sparkle.

A Cidade do México em 2019 foi palco de Revolución Diamantina ou da “Revolução Glitter”, que viu ativistas do sexo feminino protestando contra o suposto estupro de uma adolescente por quatro policiais. Eles atingiram o chefe de segurança da cidade com glitter rosa.

Em 2023, a Protester interrompeu um discurso do primeiro -ministro britânico Keir Starmer realizado em uma conferência do Partido Trabalhista; Mais tarde, o protesto foi reivindicado pelas pessoas exigem democracia, um grupo que pressiona pela reforma eleitoral.

Em 2019, os manifestantes da Cidade do México confiaram no brilho para defender seu ponto Imagem: Marco Ugarte/AP/Picture Alliance

O lado sombrio do brilho

Apesar de sua imagem divertida, o brilho pode causar negativo Impactos ambientais. O mais comercial glitter é microplástico – Feito de PET ou PVC revestido com alumínio e corante. Essas pequenas partículas são pequenas demais para serem filtradas durante o tratamento de águas residuais, terminando em rios e oceanos e ingeridos por plâncton, peixe e até pássaros. Eles então sobem a cadeia alimentar – potencialmente até para nossos pratos.

No entanto, os inovadores têm trabalhado em alternativas ecologicamente corretas, incluindo glitter à base de celulose, geralmente feita de eucalipto ou outros materiais derivados de plantas, que biodávam naturalmente e não representam uma ameaça para a vida selvagem.

Eles, no entanto, não são os mais baratos.

Um número crescente de inovadores está oferecendo glitter ecológico Imagem: Projeto Glitter

Quando Jeen Low, nascido na Malásia, fundou a Projekt Glitter, uma empresa de glitter ecológica de Berlim, seu maior desafio foi educar as pessoas sobre por que isso custa muito mais.

“Mas descobri que as pessoas que se preocupam com a sustentabilidade entenderam o valor. Muitos clientes ao longo dos anos desde então me disseram que haviam parado de usar glitter por causa do impacto ambiental, por isso estão entusiasmados em encontrar uma alternativa. E agora, com a proibição da UE dos microplásticos, eu realmente não preciso mais me explicar. Mas isso ainda Surpreende -me quantas pessoas não percebem o brilho biodegradável nem existe! “, Ela disse à DW.

Jeen Low tem como objetivo oferecer 100% glitter sem plástico até o final do ano com seus produtos Projekt Glitter Imagem: Projeto Glitter

Glitter menos culpa

Low também é transparente sobre a porcentagem de plástico em seus produtos. “Nosso glitter principal ‘Sparkle’ está atualmente 94% sem plástico. Mas já temos um brilho 100% sem plástico-nossa gama perolecida. É um pouco menos reflexivo, pois não possui o componente de alumínio, mas é completamente livre de plástico”.

Mas seu objetivo é tornar todo o estoque da empresa sem plástico até o final do ano-com preferencialmente o mesmo brilho reflexivo que o brilho tradicional.

“Foi realmente gratificante ver as pessoas se iluminarem quando percebem que não precisam desistir do brilho – elas só precisam escolher um tipo melhor”.

Editado por: Elizabeth Grenier