Colisão entre carro e caminhonete na BR-317 deixa dois mortos e cinco pessoas feridas

Um grave acidente na BR-317, no interior do Acre, envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete resultou na morte de duas pessoas e cinco pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas feridas estão três crianças e dois adultos. Até o momento, não foram divulgados os nomes das vítimas fatais. A informação é que a caminhonete foi entrar em uma propriedade e não viu o carro que seguia na pista, em direção à capital Rio Branco.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas de Rio Branco para atender a ocorrência e interceptaram as vítimas já no caminho.

Conforme o Samu, entre as vítimas feridas estão uma mulher de 44 anos, que teve fratura exposta de perna direita; uma criança de 6 anos, que teve trauma abdominal, escoriações e fratura de clavícula; outra criança de 8 anos, com sangramento transvaginal e escoriações na face; além de um menino de 11 anos que teve fratura exposta na perna direita e escoriações. O motorista da caminhonete também foi socorrido.

Os corpos das vítimas fatais estão sendo levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os procedimentos cadavéricos.

Com informações de Ac24horas