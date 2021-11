Construtora garante que apesar de protesto por salário atrasado, obra do Assaí não parou

A EHMA Construtora, responsável direto pela construção do Assaí Atacadista em Rio Branco, esclareceu que apesar da paralisação de alguns caçambeiros terceirizados, a obra não chegou a ser paralisada na capital acreana.

A empresa, na verdade, explicou também que não possui nenhum débito com operários ou prestadores de serviços. O que acontece é que vários serviços são terceirizados e uma das empresas atrasou o pagamento, o que provocou a paralisação do serviço por conta de alguns profissionais.

Um dos serviços terceirizados é a terraplanagem. A empresa contratada, HM Construção, explicou que já conversou com os profissionais que possuem o débito, explicou os trâmites burocráticos e garantiu que até esta sexta-feira, 5, o débito será quitado. “Chamamos todos os prestadores de serviços e explicamos mais uma vez. O que aconteceu foi que não nos atentamos que já estávamos no fim do contrato, o que atrasou o pagamento. Como temos aditivos, isso já está conversado com a contratante e até o fim da semana resolvemos essa questão”, disse Hugo.

O Assaí Atacadista em Rio Branco deve ser inaugurado nas próximas semanas. O grupo possui 195 lojas, gerando cerca de 40 mil empregos pelo país.