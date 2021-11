Adolescente de 14 anos é morta com tiro no pescoço

A adolescente Eloisa Cabral da Silva, de 14 anos, foi morta com um tiro no pescoço na noite desta quarta-feira, 03, e foi encontrada na manhã desta quinta-feira, 04, dentro de uma casa localizada na rua Surubim, na Invasão do Panorama, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Eloisa estava morando com o seu companheiro identificado como Romário há duas semanas e durante uma discussão pela noite, o suspeito em posse de uma arma de fogo artesanal modificada para calibre 22, efetuou um tiro que atingiu o pescoço da vítima. Após a ação, o suspeito deixou a arma na casa e fugiu do local.

Pela manhã populares se deslocaram até a casa aonde ouviram o disparo e encontraram a adolescente morta. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada até ao local e o médico atestou a morte de Eloisa.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime e acredita que o principal suspeito seria o companheiro de Eloisa. Na região nenhum morador quis falar sobre o ocorrido, pois permanece a lei do silêncio. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

com informações de Ac24horas