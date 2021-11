Polícia prende traficante vendendo drogas em via pública no Esperança

Uma ação dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão de um jovem de 19 anos, na noite desta quarta-feira, 03, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no Beco da Cacimba no bairro Esperança em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas quando visualizaram o jovem em fundada suspeita. Foi feito a aproximação e o traficante tentou fugir correndo, mas foi abordado. Em posse do traficante foi encontrado 39 papelotes de skunk, 2 pinos de cocaína e uma quantia de R$ 105 reais em espécie oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à delegacia de flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

