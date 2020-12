Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas gravemente feridas na rodovia AC-40

Uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas gravemente feridas e outra com escoriações na tarde deste domingo (13). O acidente aconteceu na rodovia AC-40, nas proximidades do Ramal do Moreira, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor do veículo Peugeot estava no ramal do Moreira e, ao sair para cruzar a pista para o lado esquerdo, o condutor da motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor azul, identificado como Antony Petir Pinheiro, de 23 anos e a passageira Erica da Silva e Silva 18 anos, que trafegavam no sentido Rio Branco-Senador Guiomard, colidiram na porta do carro.

Com o impacto, o veículo Peugeot girou invadindo a pista. Antony e Erica foram arremessados para o lado da pista contrária juntamente com a moto.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram Antony e Erica ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo o médico do SAMU, Antony sofreu fraturas no ombro, braço e peito. Já Erica sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. O condutor do veículo sofreu escoriações e ficou no local.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.