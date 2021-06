Colisão entre motocicletas deixa três pessoas feridas no bairro Montanhês

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite desta segunda-feira, 7. O acidente aconteceu na rua Senador Mario Maia, no bairro Montanhês, em Rio Branco. O motociclista Ítalo Andriole Feitosa, de 29 anos, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e um casal levado com ferimentos leves a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral.

De acordo com informações da polícia, Ítalo estava trafegando em sua motocicleta na rua quando colidiu frontalmente com um casal que transitava em uma moto moto. Com o impacto, Ítalo sofreu um traumatismo craniano moderado e uma fratura exposta na perna esquerda. O casal sofreu apenas alguns ferimentos.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro e a Unidade de Pronto Atendimento, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.