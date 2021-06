Preso é estrangulado até a morte e tem cabeça amarrada em cela de presídio

O presidiário Waldecir Silva do Carmo, foi agredido e estrangulado na tarde desta segunda-feira, 7, na cela 217 da ala 22 da Unidade Penitenciária localizada no município de Senador Guiomard, distante 28 km de Rio Branco.

Segundo o presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha, o detento Waldecir se encontrava em isolamento cautelar por desobediência juntamente com outro preso, quando começaram a discutir. Waldecir foi agredido com socos, arrastado de cima da cama e estrangulado com um lençol e teve a cabeça amarrada na grade.

Policiais Penais ao perceberem a situação, já encontraram Waldecir morto. A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo do presidiário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município.