Colisão entre motociclista e viatura da PM deixa vítima fatal na Avenida da Sobral

A colisão entre uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar resultou na morte do motociclista Welisson Santos da Silva, de 25 anos. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 3, na Avenida Sobral, localizada na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o motociclista trafegava em alta velocidade na avenida em sua motocicleta Honda CG Start 160, de cor preta, no sentido centro-bairro, quando ao ultrapassar dois carros colidiu na contramão na lateral da viatura da Polícia Militar, de placa PBE-9116, que saía da Rua 15.

Com o impacto, a vítima sofreu fraturas pelo corpo e bateu a cabeça. Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram, o motociclista já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) para os trabalhos e perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. A moto foi removida pelo pai de Welisson e encaminhada à sua residência.