Em 14 horas de mutirão, Saúde vacinou mais de 4,4 mil pessoas a partir de 30 anos em Rio Branco

Em 14 horas de mutirão, 4.476 pessoas com idade a partir dos 30 anos foram imunizadas contra a Covid-19. O Arraial da Vacinação ocorreu nesse domingo (4), das 8h às 22h, no Ginásio do Sesi, no Conjunto Manoel Julião.

Antes mesmo de iniciar, às 8h, uma fila com mais de mil pessoas já tinha se formado no ginásio. A expectativa era vacinar 5 mil pessoas até às 22 horas, mas, apesar de não ter alcançado esse número, o secretário municipal de Saúde, Frank Lima, avaliou como positivo mutirão.

“Essa parceria com a Federação do Comércio, com o Sesi, Secretaria de Educação, RBTrans, Secretaria Municipal de Saúde resultou em mais de 4,4 mil pessoas vacinadas no dia de ontem. Com esse número, é bem possível que a gente tenha rompido a barreira dos 50% de rio-branquenses vacinados acima de 18 anos, ainda estamos fechando esse dado. Imagine vacinar essa quantidade de pessoas em um dia só e em um lugar só, é algo muito positivo e a ser comemorado. Não vacinamos mais porque não foi mais pessoas, porque capacidade nós tínhamos e vacinas também”, disse o secretário.

Mutirão ocorreu das 8h às 22h desse domingo no Ginásio do Sesi — Foto: Arquivo/Semsa

Vacinação continua

Nesta segunda-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco continua com a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas a partir dos 30 anos. Mesmo com o mutirão no Sesi tendo vacinado centenas de pessoas, o secretário diz que ainda tem muita gente para ser vacinado nessa faixa etária.

Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. Será aplicada apenas a primeira dose no mutirão desse domingo. Nesta segunda, são 12 pontos de vacinação, todos para aplicação de primeira e segunda dose.

Quem tomou as vacinas da AstraZena ou Fiocruz, se tiver com o período de 45 dias ou mais da primeira dose também deve procurar os pontos de vacinação para receber a segunda dose do imunizante.

Pontos de vacinação nesta segunda:

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Urap Eduardo Assmar

Urap Rosângela Pimental

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Hidalgo de Lima

Urap Cláudia Vitorino

Urap São Francisco

Urap Maria Barroso

Policlínica Barral y Barral

Drive-thru em frente ao 7º BEC

A imunização de grávidas e mulheres no pós-parto com e sem comorbidade segue normalmente também na Urap Ary Rodrigues, bairro Seis de Agosto, das 8h às 16h.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 482.380 doses de vacinas e foram aplicadas 364.159 até esse domingo (4), sendo 276.386 da primeira dose e 85.545 da segunda. Rio Branco aplicou 182.422 doses e Cruzeiro do Sul 42.344.