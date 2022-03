Com 24,5% de crianças vacinadas contra a Covid-19, Rio Branco vai fazer Dia D de imunização

Na capital, somente cerca de 24,5% do público entre 5 e 11 anos recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19. Os dados da baixa procura pela vacinação de crianças são da Secretaria Municipal de Saúde da capital acreana.

A vacinação pediátrica iniciou no Acre no dia 17 de janeiro. E até esta segunda-feira (7), pouco mais de 12 mil crianças foram levadas até as unidades de saúde da capital para receber a imunização. Rio Branco pretende imunizar cerca de 49 mil crianças.

Durante o Dia D de vacinação devem ser abertos 18 pontos de vacinação na capital, entre eles as Unidades de Saúde da Família (USFs) de todas as regionais e o Via Verde Shopping.

A chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Rio Branco, Socorro Martins, informou que a ideia é ampliar as salas de vacinação também durante a semana. Algumas unidades que estão vacinando adultos devem abrir sala para imunizar também o público infantil.

“Nós já temos aproximadamente dois meses do início da vacinação e a procura ainda está baixa. Esperávamos que já no primeiro mês nossa vacinação chegasse a, no mínimo, 80%. Então, avaliando todos os dados, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu fazer algumas ações para chegar mais perto dessas crianças. Durante toda essa semana vamos estar intensificando a vacinação, e no sábado [12] estaremos fazendo o Dia D”, disse.

Segurança

A coordenadora reforça que as vacinas são seguras e que os pais devem levar seus filhos para se imunizar, especialmente, por conta da retomada das aulas presenciais.

“Das mais de 12 mil crianças vacinadas não temos nenhum relato de efeitos adversos em Rio Branco, assim como no Acre e no Brasil. Então, é uma vacina segura e eficaz, que foi liberada pela Anvisa, já temos uso dessas vacinas em outros países, com coberturas boas nessa faixa etária. Precisamos imunizar nossas crianças, até porque vamos estar voltando as aulas e essas crianças precisam estar imunizadas. É um momento em que os pais precisam pensar na segurança dos filhos”, alertou.

A vacinação começou de forma regressiva em Rio Branco, primeiro pelas crianças de 11 anos e depois de 10. Mas, com a baixa procura pelo imunizante, a Semsa decidiu liberar, no dia 24 de janeiro, as doses da vacina para todas as crianças de 5 a 11 anos. A ideia foi a de incentivar os pais ou responsáveis a levarem seus filhos para vacinação. Atualmente a capital aplica doses de Pfizer e de Coronavac em crianças.

Pontos de vacinação na capital de crianças

USF Gentil Perdomo da Rocha – Bairro Esperança

USF Dr. Mário Maia – bairro Cidade Nova;

USF Maria Áurea Vilela Santos – bairro Cadeia Velha;

USF Vitória – bairro Vitória;

USF Raimundo Moreira – Trav. Jacó, bairro João Eduardo II;

USF Elpidio Moreira Souza – Defesa Civil.

Baixa cobertura em todo estado

A baixa cobertura da vacinação infantil não é uma realidade apenas da capital. Em todo o Acre, somente 18,6% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde.

A meta da Saúde acreana é imunizar 120.654 crianças de 5 a 11 anos. Até esta segunda (7) foram aplicadas em todo estado 22.451 doses nesse público.

Regras para vacinação infantil