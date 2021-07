Com 263 focos de queimadas, Acre é incluído em plano de combate a incêndios do Ministério da Justiça

Com o registro de 263 focos de queimadas em um período de quase sete meses, o Acre foi incluído no Plano Estratégico para o Combate a Incêndios Florestais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançado nessa quinta-feira (22).

A operação, batizada de “Guardiões do Bioma”, deve começar conforme a necessidade e a demanda dos estados, entre os meses de agosto e novembro. O foco de atuação, de acordo com o ministério, será os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás.

A chegada do período de estiagem já começa a ser sentida pelos acreanos, e dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o Acre é o oitavo entre os estados da Amazônia Legal em números de focos registrados, com dados acompanhados desde o dia 1° de janeiro a 21 de julho. Ao todo, na Amazônia Legal, desde o início do ano, foram registrados 15.574 focos de queimadas segundo o Satélite de Referência Aqua, dos quais 42,2% estavam no estado do Mato Grosso (6.579), 21,7% no Tocantins (3.379) e 12,0% no Maranhão (1.871) e Acre aparece com 263.

Conforme o Ministério, todos os estados e o Distrito Federal vão colocar profissionais especializados para participar da operação. O pagamento das diárias dos envolvidos e a coordenação e integração dos órgãos serão de responsabilidade do governo federal.

A Polícia Federal será responsável por desenvolver ações de inteligência e de Polícia Judiciária, com objetivo de prevenir, mitigar e reprimir devastações criminosas, além de prestar apoio logístico aos demais órgãos participantes. Já a Polícia Rodoviária Federal vai coordenar a segurança nas rodovias federais, segundo o ministério.

Corpo de Bombeiros tem reforçado equipes diariamente para atender demanda de incêndios florestais — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros do Acre

Floresta em risco

Além do período de queimadas no estado que coloca a floresta em risco, outra preocupação é com o desmatamento.

Mesmo tendo o terceiro menor percentual de desmatamento dentro da Amazônia Legal, o Acre apresentou no mês de junho um aumento de 48% de área desmatada em comparação com o mesmo período no ano passado.

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) obtidos via Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD) mostram que no mês passado o estado desmatou uma área de 86 km², enquanto que no mesmo mês no ano passado essa área era de 58 km².