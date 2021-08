Com 45 novos casos, Acre registra morte de idoso pela Covid-19

Em boletim divulgado nesta quarta-feira, 11, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou o registro de 45 casos de infecção por coronavírus, sendo dois casos confirmados por exame RT-PCR e 43 resultados de testes rápidos, fazendo com que o número de infectados salte para 87.468.

Uma notificação de óbito foi registrada nesta terça-feira, 11 de agosto, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.805 em todo o estado. A morte foi de um idoso de Feijó que deu entrada no dia 8 de agosto no Hospital de Feijó e faleceu no dia 9 de agosto.

Até o momento, o Acre registra 241.350 notificações de contaminação pela doença, sendo que 153.832 casos foram descartados e 50 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. 85.008 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 21 seguem internadas até o fechamento deste boletim.