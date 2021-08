Dois são presos por estupro de criança no município de Bujari

Após um longo período de investigação, a Polícia Civil de Bujari conseguiu localizar nas primeiras horas da última segunda-feira (09) duas pessoas acusadas de abusar de uma garota de apenas 12 anos.

O Delegado Bruno Coelho afirma que crimes desta natureza não passarão em branco. Essas ações de intensificação têm tirado de circulação diversas pessoas acusadas de praticarem crimes naquela cidade, localizada a 18 km de Rio Branco (AC).

Para denunciar de forma sigilosa as pessoas podem contribuir com a polícia ligando no 100 ou 181.