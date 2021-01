Com 86 novos casos, Acre confirma 43.432 infectados pela Covid-19 e 827 óbitos

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou, nesta terça-feira (12), mais 219 casos de Covid-19 no estado, fazendo o número de infectados saltar de 43.346 para 43.432. Mais uma morte pela doença foi registrada neste novo boletim e o número de vítimas fatais da infecção chegou a 827.

O número de exames aguardando análise é de 586. Do total dos pacientes, 38.970 receberam alta e 126 pessoas seguem internadas.

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve as três regionais do Acre na faixa de atenção, representada pela cor amarela. O anúncio foi feito no dia 8 pelos representantes do comitê.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 4.967,1 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 94,6 para o mesmo grupo. Já a letalidade está em 1,9%.

Dos 65 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 40 estão ocupados, uma taxa de 61,5%. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 55 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 10.

Mortes por cidade Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 14 0 Assis Brasil 10 0 Brasiléia 23 0 Bujari 8 0 Capixaba 8 0 Cruzeiro do Sul 73 0 Epitaciolândia 16 0 Feijó 29 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 15 0 Manoel Urbano 3 0 Marechal Thaumaturgo 6 0 Plácido de Castro 10 0 Porto Acre 18 0 Porto Walter 2 0 Rio Branco 523 1 Rodrigues Alves 7 0 Santa Rosa do Purus 2 0 Sena Madureira 16 0 Senador Guiomard 15 0 Tarauacá 14 0 Xapuri 13 0 Total 827 1

Números

Das 827 mortes registradas, 533 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 294 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 499 eram homens e 328 mulheres. Do total de vítimas, 585 tinham acima de 60 anos.

A morte que aparece no boletim desta terça é um homem de 49 anos. Ele deu entrada no dia 5 de janeiro no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu no mesmo dia.

O Acre registra 123.022 notificações de contaminação pela doença, sendo que 79.004 casos foram descartados.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 1.027

Xapuri – 991

Mâncio Lima – 699

Tarauacá – 676

Manoel Urbano – 623

Sena Madureira – 603

Casos de Covid-19 por cidades Cidades Total Casos novos Acrelândia 574 0 Assis Brasil 762 0 Brasiléia 1.404 0 Bujari 493 0 Capixaba 314 0 Cruzeiro do Sul 4.201 4 Epitaciolândia 643 0 Feijó 1.673 0 Jordão 267 0 Mâncio Lima 1.325 0 Manoel Urbano 498 0 Marechal Thaumaturgo 706 0 Plácido de Castro 652 0 Porto Acre 742 0 Porto Walter 328 0 Rio Branco 20.014 82 Rodrigues Alves 246 0 Santa Rosa do Purus 388 0 Sena Madureira 2.766 0 Senador Guiomard 644 0 Taraucá 2.877 0 Xapuri 1.915 0 Total 43.432 86

