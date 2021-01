Jovem é agredido a ripadas a caminho do Centro de Recuperação em Rio Branco

O jovem Venceslau Souza da Silva, de 24 anos, foi agredido a golpes de ripa na noite dessa terça-feira, 12, no Ramal do Canil, situado no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Populares informaram que Venceslau estava a caminho do Centro de Recuperação Caminho de Luz quando membros de uma facção criminosa o abordaram e o agrediram com ripas.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu correr até o Centro de Recuperação e pedir ajuda. Ele sofreu fraturas no braço direito e nas costelas. Após a ação, os agressores fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada pelo responsável do Centro de Recuperação. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Venceslau ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os agressores, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.