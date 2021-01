Rio Juruá apresenta vazante, mas continua atingindo 5 mil famílias em Cruzeiro do Sul

“Continua a vistoria todos os dias pela manhã e pela tarde o monitoramento. Que as famílias continuem atentas a qualquer movimento de tronco de árvore, desbarrancamento. Se ocorrer, que entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil”, acrescentou.

Com a cheia do Rio Juruá, uma mulher morreu eletrocutada na tarde de segunda-feira (11). Maria das Graças Marques, de 32 anos, morreu no bairro Olivença, após cair com a mão sobre um fio de eletricidade.