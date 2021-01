Ex de Ícaro e mais uma testemunha são ouvidas em audiência

Na manhã desta terça-feira, 12, foram ouvidas duas testemunhas acerca do caso envolvendo a jovem Jonhliane Paiva, 30 anos, que morreu em um acidente de trânsito, no dia 6 de agosto do ano passado, na avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

A vítima estava indo trabalhar quando foi atropelada. Estão presos pela morte de Johliane Paiva: Ícaro José da Silva Pinto e Alan Lima. Os dois estariam praticando um racha no momento em que o carro de Pinto, uma BMW, atingiu Jonhliane.

Participaram da audiência de instrução da 2º Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, a ex-companheira de Ícaro José da Silva Pinto, Hatsue Tanaka e Andressa Galvão. Ao todo, quatro testemunhas seriam ouvidas nesta audiência, mas duas delas não foram localizadas: trata-se de Diego Gurgel Hosken e Janivaldo Cavalcante.

Segundo informações, Marcel Bezerra Chaves não participou da audiência porque está em viagem e o motivo de Diego Gurgel seria devido ao fato de estar morando fora do estado e que os custos de uma passagem para o Acre são caros.