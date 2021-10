Com apenas 1 anestesista e sem medicamentos, Huerb pode sofrer colapso em Rio Branco

Com apenas um anestesista na escala em boa parte dos plantões em outubro, o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) pode sofrer um colapso. Existem médicos escalados para atuar por mais de 48 horas seguidas.

A situação se agrava com apenas uma sala de cirurgia geral e um único carrinho de anestesia para o atendimento dos casos mais graves. Faltam medicamentos para realizar anestesia ou a intubação de pacientes, além de existir a queixa da necessidade da troca dos monitores cardíacos por novos.

“A situação é grave e pode resultar em mortes pela falta de condições de trabalho. O médico sofre por não poder oferecer atendimento, mas o acreano, que depende do serviço público, sofre mais ainda”, protestou o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Guilherme Pulici.

O Huerb possui quatro salas, uma não é utilizada por falta de pessoal e equipamentos, e as outras duas tornaram-se exclusivas da empresa terceirizada que realiza as cirurgias ortopédicas de pacientes já internados.

Entre os medicamentos em falta estão o Propofol (anestésico) e Ketalar (anestésico usado para intubação). Falta ainda vaporizador de anestésico, o teto de uma das salas de cirurgia apresenta danos no forro, potencializando a contaminação após a cirurgia, além da falta de um refeitório e repouso decentes para os plantonistas.

“Recebemos a queixa durante nossa visita e já estamos em posse da escala. Nossa equipe estuda ajuizar um processo contra o estado, além da realização de uma denúncia no CRM e no Ministério Público”, alertou o sindicalista.

A reportagem do ac24horas conversou com a médica Carolina Pinho, diretora geral do Huerb, que confirma a falta de profissionais e de medicamentos. “Operamos com desfalque na escala de anestesia, pois temos poucos profissionais no quadro; alguns medicamentos estão em falta porque o estado não conseguiu comprá-los. Nos pregões não houve disponibilização delas, mesmo o estado tendo o orçamento pra compra não houve quem vendesse”, afirma.

Com informações de Ac24horas