Com apoio do Estado, Tarauacá realiza pela primeira vez análise local para detecção de hanseníase, acelerando diagnósticos e tratamento

Com o objetivo de aumentar o conhecimento da população sobre saneamento básico e promover o uso consciente da água, o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) vem realizando diversas ações de aproximação com o público. Entre as iniciativas destacam-se as palestras em escolas e visitas guiadas às Estações de Tratamento de Água (ETAs), incentivando práticas sustentáveis desde a juventude.

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, uma palestra foi realizada no Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, onde mais de 200 alunos do sexto ao nono ano puderam aprender sobre sustentabilidade no consumo de água e o processo de produção de água potável. Os palestrantes do Saneacre apresentaram o processo de perfuração de poços, os equipamentos e produtos químicos utilizados, além do caminho que a água percorre até chegar às casas.

João Dias, um dos coordenadores das palestras, destacou a importância do evento: “Queremos sensibilizar os alunos, que acabam levando esse conhecimento para suas famílias. O objetivo é explicar o trabalho do Saneacre na produção de água potável e conscientizar sobre a importância de evitar o desperdício, especialmente em Cruzeiro do Sul, onde há muito desperdício. Agradecemos o apoio do presidente José Bestene e do governo, que incentivam a disseminação dessas informações.”

Iara Bandeira, estudante do colégio militar, comentou sobre sua satisfação com o evento: “Foi uma palestra completa, e aprendemos várias formas de economizar água em diversos âmbitos, como tomar banhos mais curtos, fechar a torneira ao escovar os dentes e usar água da chuva para lavar a calçada.”

Além da importância do consumo racional, os alunos também foram orientados sobre a relevância da contribuição da população com o pagamento da tarifa de água. Os recursos arrecadados garantem investimentos em obras e melhorias no saneamento, refletindo diretamente na saúde e bem-estar da sociedade.

José Bestene, presidente do Saneacre, destacou o avanço da autarquia na conscientização socioeducativa, reforçando o compromisso com um Acre mais sustentável. “Essas atividades são fundamentais para criar uma cultura de valorização da água e do saneamento. Estamos investindo em ações educativas que envolvem as novas gerações, preparando cidadãos mais conscientes sobre a importância desse recurso tão essencial, destacando a sustentabilidade, uma das marcas da gestão do governador Gladson” concluiu Bestene.

As palestras seguirão nos próximos dias 7 e 12 no Colégio Cristão Cruzeiro e Colégio Craveiro Costa, respectivamente.

Já em Assis Brasil, na última quinta-feira, 31, alunos da escola Estadual Iris Célia Cabanellas Zaninni realizaram uma visita guiada na Estação de Tratamento de Água (ETA), local. Na oportunidade, os estudantes visualizaram na íntegra como funciona todo o processo de transformação da água bruta em água potável, própria para o consumo humano.

A ação, além de promover o conhecimento sobre o tratamento de água, incentiva o aprofundamento dos alunos na área do saneamento, abrindo o leque de opções de profissionalização, visto que o setor exige vários profissionais, desde a engenharia civil até químicos, biólogos e mecânicos.

No tour pela ETA, foi apresentado também o método de tramento utilizado pelo Saneacre, até então, únicamente em Assis Brasil, que utiliza sal como produto para desifecção da água. Quando dissolvido na água e exposto a um gerador de cloro, o sal é convertido em hipoclorito de sódio, que age como um desinfetante eficaz. Esse processo é conhecido como eletrólise salina e mantém a água livre de agentes patogênicos.

