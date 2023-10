Com celular, acreano faz vídeo do eclipse solar e viraliza na web: ‘não imaginava’

Benigno Queiroz Sales, apontado como autor do crime, também seguirá preso após decisão do juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto. Francisco Campos Barbosa foi achado morto no dia 27 de novembro do ano passado na zona rural de Xapuri.

Capa: Corpo de colono foi achado em local de difícil acesso — Foto: Polícia Civil.

O juiz Luís Gustavo Alcalde Pinto, da comarca de Xapuri, no interior do Acre, manteve, mais uma vez, a prisão preventiva de Risonete Borges Monteiro, acusada de encomendar a morte do marido Francisco Campos Barbosa. Benigno Queiroz Sales, apontado como autor do crime, também seguirá preso após decisão do magistrado.

Essa é a segunda vez que a prisão preventiva da dupla é mantida pela Justiça. O g1 não conseguiu contato com a defesa deles.

A Vara Criminal de Xapuri aceitou denúncia contra Risonete e Benigno em janeiro deste ano. Na decisão mais recente, que manteve os réus presos, o juiz voltou a ressaltar que o caso cumpre todos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, e ressaltou a suposta periculosidade dos envolvidos, caso tenham sido os autores do crime.

“No presente caso, a prisão preventiva dos acusados se deve pela gravidade do delito supostamente praticado pelos acusados, o que vem revelar a periculosidade deste, justificando a sua segregação do meio social ante a clara possibilidade de que, com outra conduta sua, venha gerar instabilidade à ordem pública”, disse, assim como em decisão anterior.

Crime