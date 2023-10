Morre Marco Brandão, professor e ex-secretário de Educação do Acre, aos 58 anos

“Lamento o falecimento do meu amigo Marco Brandão, que foi secretário de Educação e meu professor, contribuindo, inclusive, com minha aprovação no concurso da Prefeitura. Marco contribuiu muito com a Educação do Acre, como secretário e professor. Meus sentimentos à sua família. Perdemos uma pessoa do bem, que sempre se preocupou com o outro”, falou.