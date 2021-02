Com Covid-19, Tenente Farias, do Bope, está internado no INTO

O Tenente Josemar Farias, do Batalhão de Operações Especial da Polícia Militar (BOPE), está internado no INTO para o tratamento da Covid-19.

O ac24horas apurou com amigos e familiares que o tenente foi levado à unidade de saúde após sentir dificuldade para respirar. A mulher e os filhos do militar também foram acometidos pela doença, mas não precisaram de internação.

Hipertenso, a informação é de que Farias não está entubado no momento, o quadro de saúde é estável, mas necessita de acompanhamento, por isso a opção pela internação.

Reconhecido como um dos policiais militares do Acre mais atuantes no combate à criminalidade, Farias foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) pela acusação de manter contato com membros de facção criminosa e foi denunciado à justiça por peculato, prevaricação e corrupção passiva.

Atualmente, o militar é subcomandante do Batalhão de Policiamento Ambiental.