Igarapé São Francisco é mais um a transbordar após fortes chuvas dos últimos dias

Passadas mais de 24 horas da forte chuva que caiu em Rio Branco durante a madrugada de sexta-feira, 5. que de acordo com a Defesa Civil da capital, foi de 71 milímetros, o que significa o terceiro maior volume de água do ano.

O resultado do aguaceiro foram dezenas de bairros afetados com entupimento de bueiros e transbordo de igarapés que deixaram milhares de famílias “ilhadas” em Rio Branco. A situação ainda é preocupante em diversas localidades da capital, já que nas últimas 24 horas apesar do volume ser menor, choveu 36,7 milímetros e neste sábado, 6, o dia também começa com chuva.

Um outro ponto bastante movimentado da capital acreana atingido é na região do Igarapé São Francisco, na ponte que divide os bairros da Vila Ivonete e Raimundo Melo. Vídeos feitos por moradores da região mostram a força da água que chegou a ficar acima da ponte. No local se concentram muitos comércios e é caminho para os moradores da parte alta da cidade, como os bairros Xavier Maia, Adalberto Sena e Tancredo Neves, entre outros.

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 12 bairros sofrem consequências após as fortes chuvas. O maior número de pedidos de ajuda vieram bairros da Paz, Geraldo Fleming, Sapolândia, Hélio Melo e Conquista.

A Defesa Civil removeu 35 famílias desses bairros. Dessas, 6 famílias estão abrigadas em uma escola e mais 1 famílias foram levadas para uma escola na Conquista. As demais foram levadas para casas de parentes.

“Temos inúmeros famílias que foram atingidas. Muitas saíram de suas casas por conta própria. Neste sábado, vamos passar o dia inteiro trabalhando para remover mais famílias e ao longo do dia vamos atualizar esses números,que no momento ainda são imprecisos”, afirma o Major Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.