Com estoque crítico, Hemoacre convoca curados da Covid-19 há mais de 30 dias para doação de plasma

A enfermeira do setor de Captação do Hemoacre, Quésia Nogueira, disse que não dá pra especificar a quantidade de plasma que o hemocentro disponibiliza nesta sexta-feira (19) devido à movimentação ser dinâmica, mas, afirma que quando a situação está crítica, o estoque está quase zerado.

A enfermeira disse que as doações estão sendo feitas por meio de agendamento e o doador pode ligar no número (68) 3248-1380 para agendar ou por meio do aplicativo sangue amigo.

Para ser doador de plasma, a preferência é que sejam pessoas do sexo masculino, mas, mulheres que tenham tido até duas gestações podem doar; ter diagnóstico confirmado para Covid-19; não ter manifestado a doença em estágio grave e estar sem sintomas da doença há 30 dias, e há sete dias de ter tomado a vacina, no caso de quem já foi imunizado.

Além disso, o doador tem que seguir os mesmos requisitos de um doador de sangue e estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, no caso de menores de 18 anos precisam estar acompanhados por responsável, pesar no mínimo 50kg, estar descansado e bem alimentado no dia da doação e levar documento oficial com foto.