Segundo sábado de lockdown é marcado por ruas vazias e presença da PM nos principais pontos da capital

O segundo final de semana de ‘lockdown’ na capital vem sendo marcado por ruas vazias e quase nenhuma movimentação na região central de Rio Branco na manhã deste sábado, 20.

Rio Branco enfrenta uma crise hospitalar causada pela Covid-19 com 100% de ocupação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) tanto no Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento da doença.

Durante este sábado, vários pontos estão sendo fiscalizados ao longo do dia. Nesta manhã, o Terminal Urbano registrava poucas pessoas no local à espera do transporte coletivo.

Em imagens do fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, o Calçadão de Rio Branco, que reúne vários empreendimentos se encontravam com as portas fechadas.

Conforme as imagens, são poucos os carros que circulam além das viaturas da Polícia Militar do Acre, encarregada da fiscalização.

Para reduzir o movimento, a prefeitura de Rio Branco diminuiu a circulação de ônibus aos finais de semana e feriados e impediu até mesmo que supermercados e padarias funcionassem nesses períodos.