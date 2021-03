Saúde do Acre recebe mais de 30 mil doses das vacinas de Oxford e CoronaVac

Desembarcou na tarde deste sábado, 20, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, mais um lote da vacina contra Covid-19. Ao total, são 30.920 doses do imunizante. 21.500 da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e 9.420 da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac.

O documento que indica a distribuição das doses e o público alvo está sendo finalizado pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Segundo informações repassadas ao ac24horas, os imunizantes deste lote serão despachados proporcionalmente para todos os 22 municípios.

A chegada do 9º lote da vacina ocorre, após o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciar a compra de 700 mil doses da vacina Sputnik V, da Rússia.

Nas redes sociais, o governador Gladson Cameli agradeceu o presidente Jair Bolsonaro pelo envio do novo lote do imunizante. “Agradeço a atenção do nosso presidente @jairmessiasbolsonaro e o envio, por meio do Ministério da Saúde, de mais esse lote de vacinas. Obrigado também a todos os profissionais que ajudaram na logística”, afirmou.