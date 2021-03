Com feriado da Semana Santa, Acre terá três dias de suspensão de funcionamento do comércio

Com o feriado da Semana Santa, o funcionamento do comércio no Acre deve ficar suspenso por três dias, entre sexta-feira (2) e domingo (4), devido ao decreto estadual que determina medidas mais restritivas aos finais de semana, feriados e pontos facultativos.

O governo adotou o fechamento emergencial do comércio e outros serviços nos fins de semanas e feriados para tentar reduzir os casos de Covid-19 e a alta demanda nos hospitais. Nas últimas semanas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública se manteve acima dos 90% e por vários dias ficou em 100%.

No último dia 25, no dia em que decretou toque de restrição que proíbe a circulação de pessoas em espaços e vias públicas das 22h às 5h, o governo do Acre também revogou o ponto facultativo no dia 1º de abril, referente à Quinta-Feira Santa. A decisão evitou que o comércio ficasse fechado pelo período de quatro dias.

Com o decreto estadual, os supermercados, comércio e outros serviços devem funcionar esta semana até a quinta-feira (1).

Bancos, shopping e Correios

No caso dos bancos, o funcionamento mudou esta semana e, no Acre, o atendimento agora é feito das 8h às 12h e nos dias de maior pico, no caso de dia de pagamento, o atendimento vai ocorrer das 7h às 12h. As agências não vão abrir na sexta e o atendimento será retomado na segunda (4). Os serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado e final de semana.

A assessoria de comunicação do Via Verde Shopping informou que funciona normalmente até esta quinta (1), das 12h às 20h. E que, devido ao decreto, estão suspensas as atividades e empreendimentos na sexta, sábado e domingo. Algumas lojas estão atendendo nas modalidades delivery e ‘drive thru’.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não vai funcionar nessa sexta-feira, no sábado segue com trabalho interno e o atendimento ao público é retomado na segunda (5).

Saúde e Segurança

As unidades de atendimento em saúde, sendo elas de urgência e emergência como o pronto-socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) mantêm o funcionamento normal.

Na Segurança, as delegacias estão funcionando com número de servidores reduzido para evitar aglomeração. Contudo, o atendimento segue normal durante o feriado.

Veja o que não pode abrir

Ficam impedidos de abrir para atendimento ao público durante o final de semana, feriado e ponto facultativo: restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares, a exceção é apenas para o atendimento por serviço de delivery. Fica proibido qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive na modalidade drive thru.

O que pode funcionar

Postos de Combustíveis para atendimento exclusivo de veículos oficiais das áreas da saúde e segurança, no período das 7h às 10h aos sábados, domingos, feriados;

Restaurantes, supermercados e similares com serviço delivery;

Terminais de autoatendimento bancário;

Farmácias;

Hospitais;

Laboratórios de análises clínicas;

Consultórios médicos e funerárias;

Transporte coletivo deve operar com redução de 58% da frota.

Pandemia e saúde em colapso

Março é o mês com mais mortes pela doença. Já são 241 mortes, superando o mês de junho de 2020 quando foram registradas 217 mortes. Os hospitais de Rio Branco voltaram a atingir lotação máxima na última sexta (26). No PS e no Into-AC todos os leitos de UTI estão ocupados. Na fila à espera de uma vaga estão 17 pacientes.

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre dessa segunda (29) trouxe mais seis mortes pela Covid-19 e 163 novos casos de infecção pelo coronavírus. Com isso, o número de infectados chegou a 68.905 e o total de mortes é de 1.240.

No sábado (27) foram confirmados 798 casos de infecção pelo novo coronavírus, o maior número diário já registrado desde o início da pandemia.