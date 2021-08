Com gasolina a R$ 7,13 em Cruzeiro do Sul, estudante reclama: “assalto a mão armada”

O jovem estudante de enfermagem, Luiz Felipe Albuquerque, 25 anos, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 18, ao compartilhar a triste realidade de quem precisa abastecer, em Cruzeiro do Sul (AC).

Em sua motocicleta, Luiz Felipe Albuquerque ao abastecer sua motocicleta encenou um choro em um posto de gasolina no Aeroporto Velho.

Na publicação, o jovem “chora” ao pagar R$ 7,13 no preço do litro da gasolina em Cruzeiro do Sul, para abastecer a sua moto. A publicação arrancou gargalhadas dos internautas.

Com a cabeça cabisbaixa, Luiz Albuquerque diz: “Jovem acreano chora ao abastecer sua moto após o litro ultrapassar os 7 reais. “Assalto a mão armada”. A publicação rendeu vários likes e emojis de risos.