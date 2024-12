Com mais de 40 mil atendimentos, Sine no Acre é o principal intermediador de mão de obra qualificada

Karolini Oliveira



A importância da inserção das cidades acreanas no Mapa do Turismo Brasileiro foi o tema de reunião realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com a Prefeitura de Plácido de Castro, nesta terça-feira, 3, em Rio Branco. A ação faz parte da iniciativa da Sete em incentivar os municípios do interior do estado a receberem diversos benefícios com a inserção ao mapa.

Plácido de Castro já esteve no Mapa do Turismo Brasileiro e, a partir da parceria com o Estado, estuda a volta ao Mapa com o apoio da Sete, por meio da assinatura de termo de compromisso, que coloca equipes da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo à disposição para orientações ao Município, visando a reinserção no dispositivo.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou a relevância da aproximação do Estado com os municípios no próximo ano: “Em 2024, levamos o Acre para fora, mas em 2025, queremos focar mais no turismo interno. Vamos continuar participando das feiras nacionais e internacionais, mas o turismo não fazemos sozinhos. Necessitamos de vários segmentos juntos e essa integração do governo do Estado e dos municípios é essencial. Queremos ouvi-los e dizer que estamos prontos para ajudar no que for necessário”, destacou.

Camilo da Silva, prefeito de Plácido de Castro, município localizado na fronteira do Acre com a Bolívia, enfatizou a compreensão do turismo rural, como os de produções da culinária e da pesca, e o empreendedorismo da Economia Solidária, devem ser pensadas como estratégias essenciais para o desenvolvimento do município, com feiras atrativas para os turistas no lado brasileiro:

“É um prazer imenso estar aqui com o secretário de Turismo, poder discutir a capacidade e o potencial que o nosso município tem. É muito importante essa abertura para o nosso município receber a contribuição do Estado na parte técnica de formação, para que realmente nós possamos ser vistos dentro do turismo do Norte, dentro do turismo do Brasil. Então, para mim, eu saio dessa reunião muito agradecido, muito feliz, com tudo que foi discutido aqui. Foi um prazer imenso conhecer toda a equipe do Turismo e poder ouvir e discutir assuntos e ideias importantes para o engrandecimento do turismo do nosso município”, disse o prefeito.

A diretora de Turismo da Sete, Sirlânia Venturin; o chefe do departamento de gestão do turismo, Jackson Viana; e a chefe do departamento de regionalização, Rita Ramos, falaram sobre a importância de ter dados dos municípios inseridos no mapa, a fim de fomentar a arrecadação de fundos para o desenvolvimento do setor.

Também foram discutidos o calendário de eventos de 2025, incluindo o carnaval e a feira agropecuária de Plácido de Castro, a criação de uma comissão em fase experimental para tratar das estratégias de turismo e empreendedorismo do município junto ao Estado, e novas visitas técnicas da Sete ao município durante o andamento das ações.

Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo Brasileiro, de acordo com o governo federal, faz parte do programa de Regionalização do Turismo e define a área a ser trabalhada pelo Ministério do Turismo (MTur) no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas. Além disso, os municípios são categorizados no intuito de identificar o desempenho da economia do setor nos municípios a partir de variáveis. Esse mapeamento permite uma visão ampla do potencial turístico brasileiro, facilitando a gestão e a distribuição de recursos de forma mais eficaz.

No Acre, sete municípios integram o Mapa do Turismo Brasileiro. São eles: Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco, Tarauacá, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Com a iniciativa, a Sete pretende ampliar a integração e reinserção das cidades acreanas no dispositivo.

