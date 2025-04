Com mais de R$ 1,4 milhão em negócios Estado e moveleiros comemoram resultados da Feira Arte da Floresta

Jairo Carioca



A 2ª Edição da Feira Arte da Floresta, realizada no último final de semana no Polo Industrial de Cruzeiro do Sul, foi um marco para o setor moveleiro do Acre. Promovida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a Federação das Indústrias do Estado do Acre e a Associação de Moveleiros e Marceneiros, a feira movimentou mais de R$ 1,4 milhão em vendas e negócios prospectados.

O presidente da Associação de Moveleiros e Marceneiros de Cruzeiro do Sul, João Evangelista, destacou a satisfação com os resultados obtidos, mesmo com a chuva que marcou o evento. “Estamos muito felizes. Melhoramos o ambiente da feira, os clientes compareceram, compraram e encomendarem, o que ajudou a impulsionar as vendas”, afirmou.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, classificou a feira como um sucesso e anunciou a intenção de levar o modelo de negócios para as próximas edições da Expoacre. “Vamos replicar esse modelo no maior evento do estado, que ocorrerá em Cruzeiro do Sul de 1 a 6 de julho e em Rio Branco, de 26 de julho a 3 de agosto. O evento foi um sucesso e a expectativa é que as próximas edições sigam o mesmo caminho”, garantiu Mesquita.

Com o governo do Acre foram assinados dois contratos com a Fundação Elias Mansour, no valor de R$ 250 mil e por meio da Seict, no valor de R$ 900 mil.

“Vale lembrar que o setor também vem sendo beneficiado através do programa de compras governamentais. Isso representa um esforço coletivo do estado para manutenção dos empregos e ampliação dos negócios”, concluiu Assurbanipal Mesquita.

