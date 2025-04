Aposentado de 67 anos é aprovado em 1º lugar no “Enem dos concursos”

Políticos, sobreviventes, parentes e descendentes se reuniram no domingo para marcar o 80º aniversário da libertação do Buchenwald campo de concentração em Weimar, no Alemão Estado da Turíngia.

O nazista acampamento foi libertado por soldados dos EUA em 11 de abril de 1945.

Wulff alerta de ‘brutalização e radicalização’ em meio a uma ascensão da extrema direita

A comemoração de domingo começou com discursos de Mario Voigt, primeiro premier do estado da Thuringia; e Christian Wulff, um ex -presidente alemão.

Wulff apresentou um aviso sobre os perigos na “brutalização e radicalização” da ascensão global das forças políticas de direita.

Em seu discurso, Wulff disse que a comparação entre o tempo anterior à Segunda Guerra Mundial e a atual mudança global para a direita o torna “desconfortável”. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que “pode ​​imaginar mais claramente como isso poderia ter acontecido naquela época”.

“O mal nunca deve ter permissão para prevalecer novamente”, disse ele.

Wulff também falou sobre a alternativa de extrema direita para a Alemanha (AFD), dizendo que a ideologia do partido “está criando um terreno fértil para as pessoas se sentirem desconfortáveis ​​na Alemanha e que estão realmente em perigo real”.

Os sobreviventes do Holocausto participam da cerimônia

As grinaldas devem ser colocadas em um memorial na antiga Praça de Caminho do Campo na tarde de domingo.

A Fundação Memoriais Buchenwald e Mittelbau-Dora disse que até 10 sobreviventes da Bielorrússia, França, Alemanha, Israel, Romênia e Suíça compareceram à cerimônia deste ano.

Outra cerimônia será realizada na segunda-feira para marcar a libertação do anexo de Mittelbau-Dora de Buchenwald.

Preocupações com o futuro da lembrança do Holocausto

Os primeiros prisioneiros – judeus, ciganos, homossexuais e prisioneiros de guerra soviéticos – começaram a chegar a Buchenwald no verão de 1937. Em 1945, cerca de 340.000 pessoas foram enviadas para o acampamento. Ao todo, cerca de 56.000 pessoas foram assassinadas em Buchenwald e outras 20.000 em Mittelbau-Dora.

Mittelbau-Dora alcançou notoriedade por ser um local onde os prisioneiros foram forçados a ajudar a construir foguetes V1 e V2 da Alemanha.

Mas 80 anos depois, há menos testemunhas oculares vivas para falar sobre as lições de um passado sombrio. Em 2005, cerca de 300 sobreviventes participaram de uma cerimônia de 60 anos, este ano será menos de uma dúzia.

Como Wulff mencionou seu discurso, o evento está ocorrendo no cenário de um ascensão da extrema direita na Alemanha e em todo o mundo ocidental. Localmente, a extrema direita Afd agora é o maior partido da Turíngia.

O AfD tem sido hostil à idéia da chamada “cultura de lembrança” da Alemanha e já subestimou o passado nazista da Alemanha e pediu à sociedade que seguisse e esqueça essa parte da história da Alemanha.

“As certezas das décadas do pós-guerra … tornaram-se frágeis”, de acordo com Jens-Christian Wagner, o historiador que lidera a Fundação Memorials Buchenwald e Mittelbau-Dora. “As democracias liberais são capturadas no meio (entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin) e na Alemanha, o AFD está notoriamente espalhando revisionismo histórico”.

Entre os presentes na cerimônia deste ano estarão o sobrevivente de Buchenwald Albrecht Weinberg, que diz que também está preocupado com a ascensão do AFD, que também obteve enormes ganhos nas eleições gerais de fevereiro.

Weinberg, agora com 100 anos, retornou à Alemanha em 2012 depois de décadas nos EUA e passou anos educando os alunos sobre o Holocausto. Ele disse que os jovens “não deveriam ter medo de abrir a boca e dizer que algo não está certo”.

Weinberg ganhou manchetes internacionais no final de janeiro, quando protestou contra a tentativa de aprovação da legislação de imigração severa-apresentada pelo Chanceler-in-Waiting Friedrich Merz, da CDU, e avançou no parlamento da Alemanha Bundestag, com votos da AfD-ao retornar uma ordem federal alemã de mérito concedido a ele em 2017.

Israel Pressões Memorial Foundation para cancelar o palestrante

Além do número cada vez menor de sobreviventes, subindo anti -semitismocrescente sentimento de direita e revisionismo histórico, a cerimônia deste ano também trouxe outro problema à luz, um conflito entre o estado de Israel e os organizadores da cerimônia memorial.

No sábado, Wagner manifestou críticas à insistência de Israel de que o convite do filósofo alemão-israelense Omri Boehm para falar no evento de Weimar seja revogado.

Boehm, neto dos sobreviventes do Holocausto, criticou o governo israelense. A embaixada alemã de Israel disse que havia sido um “grave insulto à comemoração das vítimas” para convidar Boehm em primeiro lugar e o acusou de relativizar o Holocausto.

Os organizadores disseram que conversaram com Boehm e decidiram adiar seu discurso até uma data posterior, dizendo que a decisão foi tomada para evitar arrastar os sobreviventes para dentro da briga.

Um comunicado oficial disse que a situação “ameaçou ofuscar o 80º aniversário. Pior ainda – ameaçou ver sobreviventes que já sofreram muita lesão emocional se aprofundou ainda mais no conflito”.

“Nunca experimentei nada assim”, disse Wagner. “E honestamente, nunca mais quero experimentar … para realmente ser empurrado.”

O embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor, atacou Wagner em X, criticando a idéia de convidar a Boehm como “ridícula” e acrescentando que estava feliz por ter impedido Boehm de falar.

Em Berlim, o governo alemão enfatizou a necessidade de os locais memoriais do país poderem funcionar independentemente da influência externa.

O vice -porta -voz Wolfgang Büchner disse: “As cerimônias para as quais eles nos convidam ativamente são fundamentadas na premissa de que podem seguir seu trabalho com total liberdade, sem ter que se curvar às exigências de instituições estatais ou grupos cívicos”.

Boehm, cujo livro “Radical Universalism” ganhou o Prêmio de Livro de Leipzig de 2024 por entendimento europeu, não falou sobre o assunto.

