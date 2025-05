Cientistas descobrem bactéria que pode conduzir energia elétrica, como se fosse um fio

Polêmicas à parte, a legalização da maconha recreativa abriu uma nova fonte de arrecadação para ajudar famílias carentes nos Estados Unidos. O imposto cobrado sobre a venda está ajudando a manter filhos na escola, pagar o aluguel e comprar comida.

Mais de 80 famílias começaram a receber, este mês, uma renda mensal de US$ 750, o equivalente a R$ 4 mil por mês, no estado do Novo México. Elas vivem em dois distritos onde alunos têm baixo desempenho acadêmico.

A iniciativa faz parte de um programa de renda básica, aprovado pela cidade, com um orçamento de mais de US$ 4 milhões. Desse total, mais de US$ 2 milhões vieram diretamente dos impostos sobre a cannabis, informou o site Business Insider.

As críticas

O programa que está diminuindo a desigualdade de renda e tirando famílias carentes da linha da pobreza nos EUA, tem provocado críticas, apesar dos resultados. Ele é considerado polêmico por parte da sociedade norte-americana. Alguns alegam que pode desestimular o trabalho.

Em resposta, os responsáveis pelo projeto em Albuquerque afirmaram que não se trata de dar dinheiro à toa, mas sim de investir em justiça social e bem-estar público.

De acordo com autoridades locais, experiências como esta mostram que os programas de renda básica aumentam a segurança habitacional, dão oportunidade de trabalho e ajudam a melhorar a saúde mental e a reduzir o estresse das famílias.

Leia mais notícia boa

Como funciona

O programa oferece a renda a famílias selecionadas em regiões vulneráveis de Albuquerque.

Lá, várias famílias enfrentam dificuldades para viver, manter os filhos estudantes e até mesmo comprar comida.

O apoio também vai além do dinheiro: a prefeitura oferece cursos de aconselhamento financeiro. Assim, as famílias conseguem viver com autonomia e segurança de forma sustentável.

Legalização e arrecadação

Com a legalização da maconha no estado, a cidade decidiu usar os recursos para corrigir injustiças históricas, especialmente entre as comunidades afetadas pela guerra contra as drogas.

Mães solo, pessoas pretas, trans, nativos americanos, asiáticos e moradores das Ilhas do Pacífico estão entre os grupos prioritários que agora estão recebendo ajuda do Estado.

“Este programa investe dinheiro onde é mais necessário, nas mãos de famílias em dificuldades que trabalham para construir um futuro melhor”, disse o prefeito Tim Keller, em um comunicado.

Em respostas as críticas, os responsáveis pelo programa disseram que estão fazendo justiça social. – Foto: Yanukit Raiva/Getty Images







Leia Mais: Só Notícias Boas