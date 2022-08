Com movimento tranquilo, acreanos começam a receber parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil

Em movimentação tranquila, os acreanos começaram a receber a parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil, que começou a ser paga nesta terça-feira (9). Logo cedo, muitos foram as agências da Caixa Econômica Federal, na capital Rio Branco.

Foi o caso da vendedora Meline da Silva, que tem um filho de cinco anos e recebe o auxílio pela primeira vez. Ela esperava há seis meses para receber o benefício. Estava sempre de olho no aplicativo na expectativa de ser contemplada. A vendedora conta que faz sopa para vender, mas é um ganho baixo que pouco ajuda com as despesas da casa.

“Vai ajudar bastante porque estava precisando muito desse dinheiro, principalmente para o meu filho porque estava sem renda nenhuma e vai ajudar em casa a comprar algumas coisas para ele. Acho muito bom o valor porque a gente precisa muito para comprar as coisas para dentro de casas porque os dias estão difíceis”, disse.

Meline da Silva — Foto: Andryo Amaral/Rede Amazônica

A dona de casa Rafisa Frota tem seis filhos e foi até a Caixa porque não conseguiu fazer o saque na lotérica, ela teve um problema no cartão e precisou seguir até a agência. Para ela que tem família grande o auxílio não supre as necessidades.

“Não conseguia receber na Lotérica porque disse que está com problema no cartão, mas meu cartão é novo, então, vim aqui pra ver se consigo aqui. É um aumento muito pouco, devia ser R$ 1,2 mil como quando foi antes na pandemia, mas R$ 600 pra quem tem um monte de filhos ameniza, mas não dá”, contou.

Neste mês houve antecipação do calendário de pagamentos e a liberação de verbas ocorre para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Os demais grupos receberão os pagamentos até o dia 22.

Também começam, nesta terça o pagamento do auxílio gás no valor de R$ 110 e o auxílio caminhoneiro com duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto.

O adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 400 para R$ 600, será válido entre agosto e dezembro deste ano.