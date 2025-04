Com o apoio do Estado, peça teatral Memórias de Rádio discute Rio Branco dos anos 70

Miguel França



No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira, 2 de abril, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a inclusão e o apoio às crianças com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias.

Uma das principais iniciativas é o programa Mentes Azuis, lançado em 2024 pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), que oferece bolsas de pesquisa científica para mães atípicas, aquelas que têm filhos com autismo, visando promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

O Mentes Azuis não apenas proporciona suporte financeiro, mas também busca capacitar as mães para atuarem como pesquisadoras auxiliares em estudos relacionados ao autismo, permitindo que expressem suas dificuldades e necessidades diretamente aos líderes políticos e comunitários. Além disso, o programa incentiva o empreendedorismo, orientando as participantes no desenvolvimento de pequenos negócios para alcançar independência financeira.

Em outubro de 2024, o presidente da Fapac, Moises Diniz, destacou a importância de ouvir instituições que atuam na causa autista para aprimorar a implementação do programa. Em reunião com o Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA) do Ministério Público do Acre (MPAC), Diniz ressaltou que o objetivo é proporcionar recursos adicionais para as mães, muitas das quais dependem apenas do Bolsa Família para sobreviver.

A coordenadora do Mentes Azuis, Zenilda Leão, destacou que o programa trabalha em três pilares fundamentais: pesquisa, empreendedorismo e capacitação, garantindo que as mães estejam preparadas para lidar com os desafios diários do autismo.

Zenilda também enfatizou que o Mentes Azuis busca criar uma rede de apoio entre as participantes, promovendo não apenas o aprendizado, mas também o acolhimento. Segundo ela, o conhecimento compartilhado no programa permitirá que essas mães se tornem agentes de transformação em suas comunidades. “Estamos formando um grupo de mulheres que se ajudam mutuamente e que terão um impacto direto na inclusão e no respeito às pessoas com TEA. Cada passo dado aqui é um avanço para uma sociedade mais justa e preparada para acolher as diferenças”, afirmou.

Além do Mentes Azuis, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), trabalha na inclusão e socialização dos alunos com TEA. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, a SEE destacou a importância de promover a compreensão sobre o transtorno e combater o preconceito e a discriminação nas escolas do estado.

A data, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, serve como um lembrete da necessidade contínua de conscientização e apoio às pessoas com autismo. O governo do Acre reafirma seu compromisso em melhorar os atendimentos e promover políticas públicas que atendam às necessidades relacionadas ao TEA, sempre aberto ao diálogo com instituições e comunidades envolvidas.

