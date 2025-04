A Alemanha vê aumento da violência sexual e ofensas juvenis – DW – 04/04/2025

Os distúrbios de Stonewall na rua Christopher de Nova York em 1969 viram dezenas de pessoas trans lutando pelos direitos das pessoas queer.

No entanto, o que se transformou em um marco para o movimento LGBTQ+agora não é mais mencionado no Memorial de Stonewall site.

Pessoas trans como as pessoas intersexuais e estranhas foram excluído Do site.

O Serviço Nacional de Parques dos EUA, responsável por apresentar o monumento na Christopher Street na Internet, é uma das muitas instituições americanas que foram instruídas a evitar o uso de determinados termos em anúncios oficiais.

No início de março, The New York Times publicado 200 destes termos. Além de LGBTQeles incluem “preto”, “marginalizado” e “discriminação”.

Esse tipo de censura é uma das muitas maneiras pelas quais o governo do presidente Donald Trump está tomando medidas contra diversidadejustiça e inclusão. A abreviação do termo “diversidade, equidade e inclusão”, DEI, também está na lista.

“Você vê um governo que deseja ativamente suprimir os diálogos sobre lutas contínuas pela igualdade de oportunidades em nosso país”, disse à DW Laura Ann Sanchez, professora de sociologia da Universidade Estadual de Bowling Green de Kentucky.

“Eu não posso dizer se essas ações estão fundamentadas em racismohomofobia, misoginia ou antiga hostilidade não envernizada em relação aos ganhos dos direitos civis “, disse ela.

Observadores apontam que Donald Trump quer suprimir diálogos sobre lutas contínuas pela igualdade de oportunidades nos EUA Imagem: Jacquelyn Martin/AP/DPA

O que Trump está tentando alcançar?

Durante décadas, a DEI foi instituída em universidades, instituições governamentais e muitas empresas.

No entanto, Sanchez alerta que “quando algo com uma estrutura conceitual tão rica como Dei é burocratizada, fica mais fácil atacar”.

Já em janeiro, Trump ordenou que os ministérios e agências federais cancelassem todos os programas DEI.

De acordo com Annika Brockschmidt, jornalista e autora especializada no direito religioso da América, o governo Trump está buscando um objetivo em particular com essas ordens.

“Por fim, esta é uma tentativa de criar um debate falso para que as pessoas não falem sobre o que realmente está acontecendo”, disse Brockschmidt à DW.

Na sua opinião, o governo está tentando introduzir “regregação” ou uma nova divisão não apenas em órgãos administrativos, mas como a sociedade como um todo.

Leis racistas que os negros desfavoreciam sistematicamente estavam em vigor em grande parte dos EUA até a década de 1960. Sob pressão do movimento dos direitos civis, eles foram gradualmente revogados.

Em 1965, o presidente Lyndon B. Johnson emitiu uma ordem executiva que obrigou os empregadores do Estado a tratar sua equipe sem discriminação e também fez disso uma condição para os contratados estaduais.

O emblemático do mural de Washington Black Lives Matter Plaza Street foi removido no início de março Imagem: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Soldados negros, hispânicos e femininos estão fora da grade

Trump revogou esta ordem executiva de quase 60 anos no dia seguinte ao seu Voltar para a Casa Branca com seu próprio decreto. “Vamos forjar uma sociedade daltônico e baseado em mérito“” Ele disse, acrescentando que pretende “acabar com a discriminação ilegal e restaurar oportunidades baseadas no mérito”.

Trump também abordou “políticas ilegais de dei que comprometem a segurança dos homens, mulheres e crianças americanos”.

De acordo com Annika Brockschmidt, isso representa uma “Batalha do Direito Americano contra as realizações do Movimento dos Direitos Civis”.

Enquanto isso, de acordo com o empurrão de Trump, as entradas sobre as realizações de veteranas negras, hispânicas ou femininas não podem mais ser encontradas em sites militares.

Para Brockschmidt, a linha de pensamento de Trump não pode ser levada a sério, devido à sua escolha de nomear o secretário de Defesa Pete Hegseth.

“Um ex-anfitrião de notícias que não tem nem perto do posto militar ou da experiência de seus antecessores senta-se nas audiências do Senado e fala sobre como você não sabe se membros ou mulheres do Exército Negro conseguiram seus empregos no exército por causa de suas qualificações”, disse ela.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou um desligamento do Departamento de Educação Image: Carlos Barria/REUTERS

O foco de Trump na educação

As medidas anti-dei também são particularmente amplas no setor educacional.

Em março, Trump emitiu um Ordem Executiva Para desmantelar amplamente o Departamento de Educação dos EUA.

Ele também ordenou que todas as instituições financiadas pelo Departamento departem “encerrar a discriminação ilegal disfarçada sob o rótulo DEI ou termos semelhantes em favor da ideologia de gênero”.

“Como muitos estudiosos e outros especialistas apontaram, Trump está nos levando ao caminho para o fascismo. As inúmeras ordens executivas devem servir como uma distração”, disse à DW Abby Ferber, professora de sociologia da Universidade do Colorado, Colorado Springs.

“É claro que Trump está em guerra com ensino superiorele é ameaçado por uma população bem-educada com habilidades de pensamento crítico “, disse ela, acrescentando que” ele e muitos daqueles com quem ele se aliaram estão procurando restaurar uma história caiada de branco dos EUA que está sob ataque e lentamente esculpida nos últimos 50 anos “.

“Eles abraçam a antiga narrativa recorrente de homens brancos como vítimas e confiam nisso para dividir as pessoas”, disse Ferber.

DEI desafia os laços econômicos

No final de março, as embaixadas dos EUA na França e na Bélgica também abordaram empresas com Relações comerciais dos EUA na tentativa de exortá -los a cessar suas próprias atividades DEI.

Os governos de ambos os países rejeitaram as demandas.

Nos EUA, muitas grandes empresas, como Amazon, Boeing, Ford, Google, Harley-Davidson, John Deere, McDonalds, Meta e Walmart, já suavizaram ou aboliram suas regras de Dei.

Outros, incluindo Apple, Coca-Cola, Costco e Delta, declararam sua intenção de cumpri-los.

No entanto, de acordo com o sociólogo Ferber, também existem argumentos econômicos que apóiam uma continuação do DEI.

“Há uma infinidade de pesquisas demonstrando o caso de negócios para a diversidade. Diversos grupos são mais inovadores e melhores na solução de problemas”, disse ela, acrescentando que “a falha em manter uma força de trabalho diversificada custa bilhões de empresas”.

Este artigo foi publicado originalmente em alemão.