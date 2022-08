Com prazo adiado pela 2ª vez, sinal do 5G só deve ser ativado em novembro em Rio Branco

Esta é a segunda vez que o prazo é adiado, já que o previsto no edital do leilão do 5G, realizado em 2021, é que o serviço fosse iniciado até julho deste ano, inicialmente nas capitais e gradativamente nas demais cidades até 2029. Porém, Rio Branco e outras capitais não estavam totalmente aptas a fornecer essa conexão. E o início ficou para setembro. Agora, até novembro.