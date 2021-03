Com quase mil mortes confirmadas, Acre tem mais de 57,5 mil casos de Covid-19 até este domingo (28)

O número de exames à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux continua alto e chegou 980 neste domingo. Há 297 pessoas internadas.

Dos 106 leitos de UTI nos hospitais da rede SUS disponibilizados, 95 estão ocupados. Dessa forma, a taxa de ocupação apresentou uma leve queda e chegou a 90%. O Into, onde fica o maior hospital de campanha do estado, continua com lotação máxima. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 85 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 26.