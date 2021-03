Com quase mil mortos, Gladson decreta luto oficial de três dias por vítimas da Covid-19 no Acre

O governador Gladson Cameli e a primeira-dama Ana Paula Cameli realizaram um ato solene em respeito às vítimas de Covid-19 no Acre na noite deste domingo, 28, nas escadarias do Palácio Rio Branco, no centro da capital. Na oportunidade, Cameli afirmou que decretará 3 dias de luto.

Com o Estado registrando mais dois óbitos hoje e registrando no total de 998 mortos por Covid-19, o cerimonial do governo estendeu um tapete preto nas escadarias da sede oficial do governo.

Ao som do violino tocando “Ave Maria”, o governador enfatizou o simbolismo do ato. “É uma forma de nós, através de um gesto de sentimento falarmos para o mundo, para o Acre e para o Brasil, que estamos chegando a mil famílias que perderam uma pessoa que ama. Quero me solidarizar a milhares de brasileiros e acreanos que estão hoje passando por um momento que está além de nossas forças. Eu quero mais uma vez pedir, convocar as pessoas que mantenha as regras, que mantenha os cuidados. São qual mil mortes, são quase mil famílias que estão sentindo a dor da perda de uma pessoa”, disse.

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Cameli voltou a enfatizar que um decreto flexibilizando as medidas restritivas deverá ser publicado nesta segunda-feira, 1, mas que isso não significa que a “a vida voltou ao normal”.

“As pessoas já sabem o que tem que fazer. Vamos fazer e seguir as regras. Regra é regra. Está claro o que temos que fazer. Então é como eu falo, eu tenho que cuidar de todos e é uma forma que no paralelo, tomando todos os cuidados, não tendo aglomeração, e fazendo o que tem que ser feito, nós possamos tentar conviver essa situação do Covid-19 até que essa pandemia passe de uma vez”, disse.