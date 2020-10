Com recorrentes crimes contra motoristas de aplicativos, polícia reforça necessidade de cadastro no AC

“Reuniões já foram promovidas e uma coisa que gostaria de ressaltar é que a Segurança Pública não é feita só pela polícia, então, nós temos também que fazer com que os profissionais desse ramo se cadastrem também junto aos órgãos públicos”, disse.

A major citou como exemplo a lei que regulamenta o transporte de aplicativos na capital acreana Rio Branco, que entrou foi regulamentada no ano passado.

Após as ocorrências registradas nesta semana, um grupo de motoristas chegou a protestar para pedir mais segurança. Eles se reuniram com representantes da Segurança Pública e, de acordo com informações da assessoria de comunicação da Sejusp, uma nova reunião deve acontecer na próxima semana para que seja retomado o cadastro e depois finalizar o processo junto à Sejusp.