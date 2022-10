Com ruas cobertas de ‘santinhos’ após votação, Rio Branco reforça equipes de limpeza

O lixo acumulado é resultado do derrame de santinhos de campanha eleitoral durante o primeiro turno que ocorreu nesse domingo (2), principalmente em locais próximos às seções eleitorais.

A legislação eleitoral permite que até a véspera da eleição os candidatos distribuam material de campanha. Contudo, a distribuição de qualquer tipo de propagando eleitoral, no dia da eleição, é ilegal.

Santinhos nas ruas de Rio Branco, no Acre, no domingo de votação — Foto: Iryá Rodrigues/g1

“Nós colocamos uma equipe em cada regional para que a gente possa fazer essa limpeza, principalmente, nos locais com seção eleitoral que é onde tem maior sujeira. Eles começaram cedo, por volta das 6h, e a previsão é que termine só na terça [4], porque a cidade está muito suja”, disse o secretário.

A Polícia Federal, junto com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), fez um balanço deste domingo de votação do 1º turno. Segundo os dados, 28 pessoas foram conduzidas à PF para esclarecer sobre crimes eleitorais. Deste total, quatro foram de candidatos a deputado estadual e um candidato a deputado federal.