Com subida de tributos sobre a gasolina e o etanol, motoristas do Acre reclamam do preço do combustível

Com isso, desde quinta (29), os produtos já sofrem reajustes nas refinarias. O Sindicato de Postos de Combustíveis, Gás Liquefeito de Petróleo e Lubrificantes do Acre (Sindepac) informou que a estimativa é que o tributo do etanol aumente de 12,9% para 18,8%, o que representa um aumento de R$ 0,22 no litro do combustível.

Já a tributação da gasolina deve subir de 29% para 35,3%, ou seja, R$ 0,34 a mais por litro. Veja nota do Sindepac abaixo.

Neste sábado (1°), alguns moradores já sentiram esse aumento. Uma equipe da Rede Amazônica Acre esteve em alguns posto de combustíveis e conversou com consumidores.

O soldador Aluízio de Souza disse que percebeu um aumento de R$ 0,40 centavos no preço. “Hoje só dá para abastecer R$ 21. Não tem jeito, é só esse mesmo, não tem mais dinheiro”, resumiu.

O atleta profissional Icor Deoclécio estava mais revoltado e reclamou do aumento. “Você vai encher o tanque e é muito dinheiro, então, temos que dar uma avaliada porque não sabemos o que fazer para reivindicar isso. O que fazer? Reivindicar, mas o que podemos fazer, cobrar de quem? Acho que temos que avaliar essa situação e se revoltar um pouco”, criticou.