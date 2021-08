Deputada calcula nono aumento da gasolina em 8 meses do ano: “Congresso precisa reagir”

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) alertou a população, nesta quinta-feira, 12, para mais um reajuste no valor do combustível anunciado pela Petrobras.

A alta de 3,5% do preço da gasolina nas refinarias começa a valer nesta quinta. No acumulado do ano, a gasolina da Petrobras subiu cerca de 51% enquanto o diesel avançou cerca de 40%.

“Estamos no oitavo mês do ano e este já é o nono reajuste do combustível. O povo não vai aguentar o que está acontecendo com o nosso Brasil. É preciso uma ação imediata deste plenário. Quando se reajusta a gasolina, em seguida vem o reajuste da cesta básica, do botijão de gás, da conta de energia. Desta forma, o povo não aguenta seguir com o governo Bolsonaro”.

A parlamentar também demonstrou preocupação com o preço da cesta básica, da carne, botija de gás e conta de energia. Ela cobrou uma ação do Governo Federal.

“E o que faz o presidente? Continua organizando passeios de moto. O presidente não convocou uma única reunião com os trabalhadores, sindicatos e empresários para discutir a geração de emprego e renda. São mais de 15 milhões de brasileiros desempregados”.

Assessoria