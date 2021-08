Auxílio emergencial: Caixa divulga calendário de pagamento das parcelas extras

O auxílio acabaria em julho, mas foi prorrogado pelo governo por mais três meses. Com isso, o benefício será depositado até outubro.

As três parcelas extras custarão mais R$ 20 bilhões aos cofres públicos, segundo o ministro da Cidadania, João Roma.

“O programa termina quando começar o Auxílio Brasil, em novembro. E já está acertado com a equipe econômica um aumento de, pelo menos, 50% em relação ao Bolsa Família”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. O benefício médio do Bolsa Família é de cerca de R$ 190.

Regras A quinta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga no próximo dia 18. Recebem primeiro os beneficiários do Bolsa Família que migraram temporariamente para o auxílio.

Depois, o calendário segue com os demais beneficiários. Como nas parcelas anteriores, o pagamento será escalonado de acordo com o mês de nascimento do titular.

A Caixa continuará efetuando o pagamento primeiro com crédito em conta e, depois, com a liberação do saque em dinheiro.

O banco esclarece que não haverá novo cadastro. Os beneficiários que já receberam as parcelas anteriores e que cumprem os requisitos vão receber as parcelas extras.

Os valores das parcelas mensais permanecem os mesmos:

beneficiários de famílias com um único integrante — R$ 150;

beneficiários de famílias com dois ou mais membros — R$ 250;

beneficiários de famílias chefiadas pelas mulheres — R$ 375. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que o calendário divulgado nesta quinta é o final. “Nós não esperamos uma antecipação [dos pagamentos]”, disse em entrevista coletiva.

Calendário – beneficiários do Bolsa Família Para quem recebe Bolsa Família, o calendário de pagamento das parcelas extras será pelo número final do cartão do beneficiário:

NIS TERMINADO EM 1

5ª parcela – 18/08

6ª parcela – 17/09

7ª parcela – 18/10 NIS TERMINADO EM 2

5ª parcela – 19/08

6ª parcela – 20/09

7ª parcela – 19/10 NIS TERMINADO EM 3

5ª parcela – 20/08

6ª parcela – 21/09

7ª parcela – 20/10 NIS TERMINADO EM 4

5ª parcela – 23/08

6ª parcela – 22/09

7ª parcela – 21/10 NIS TERMINADO EM 5

5ª parcela – 24/08

6ª parcela – 23/09

7ª parcela – 22/10 NIS TERMINADO EM 6

5ª parcela – 25/08

6ª parcela – 24/09

7ª parcela – 25/10 NIS TERMINADO EM 7

5ª parcela – 26/08

6ª parcela – 27/09

7ª parcela – 26/10 NIS TERMINADO EM 8

5ª parcela – 27/08

6ª parcela – 28/09

7ª parcela – 27/10 NIS TERMINADO EM 9

5ª parcela – 30/08

6ª parcela – 29/09

7ª parcela – 28/10 NIS TERMINADO EM 0

5ª parcela – 31/08

6ª parcela – 30/09

7ª parcela – 29/10 Calendário – público geral

Para o público-geral, o calendário seguirá o mês de nascimento do beneficiário:

Nascidos em janeiro

5ª parcela – 20/08

6ª parcela – 21/09

7ª parcela – 20/10 Nascidos em fevereiro

5ª parcela – 21/08

6ª parcela – 22/09

7ª parcela – 21/10 Nascidos em março

5ª parcela – 21/08

6ª parcela – 23/09

7ª parcela – 22/10

Nascidos em abril

5ª parcela – 22/08

6ª parcela – 24/09

7ª parcela – 23/10 Nascidos em maio

5ª parcela – 24/08

6ª parcela – 25/09

7ª parcela – 23/10 Nascidos em junho

5ª parcela – 25/08

6ª parcela – 26/09

7ª parcela – 26/10 Nascidos em julho

5ª parcela – 26/08

6ª parcela – 28/09

7ª parcela – 27/10 Nascidos em agosto

5ª parcela – 27/08

6ª parcela – 29/09

7ª parcela – 28/10 Nascidos em setembro

5ª parcela – 28/08

6ª parcela – 30/09

7ª parcela – 29/10 Nascidos em outubro

5ª parcela – 28/08

6ª parcela – 01/10

7ª parcela – 30/10 Nascidos em novembro

5ª parcela – 29/08

6ª parcela – 02/10

7ª parcela – 30/10 Nascidos em dezembro