Criminoso que causava terror no Belo Jardim é preso com armas de fogo

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão do lampião do ramal do Macarrão, Antônio Adrias da Costa Silva, de 18 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu em uma residência localizada na rua das Árvores, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, Antônio Adrias causava terror e cometia roubos e furtos no bairro Belo Jardim.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou Antônio na frente de uma residência, com uma arma de fogo. O jovem, ao perceber os policiais, adentrou na casa e tentou fugir pulando o muro da residência. Foi feito um cerco e os policiais conseguiram prender Antônio Adrias.

Durante uma revista no interior da casa, foi encontrado 3 espingarda, 1 escopeta, 11 cartuchos, 3 TVs, 1 makita, 1 roçadeira e uma quantia de R$ 350,00.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Antônio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.