Tarauacá é 2º que mais vacina com a dose única; Isolado, Jordão imunizou apenas 18

O município de Tarauacá é o 2º que mais aplica vacina de dose única contra Covid-19 no Acre. O imunizante, fabricado pelo laboratório Janssen, é preferencialmente utilizado em comunidades de difícil acesso. Tarauacá vacinou até o dia 12 de agosto 740 pessoas com a Janssen.

Rio Branco imunizou 5.189 pessoas e Cruzeiro do Sul, 3º colocado nesse ranking, usou 739 doses.

Jordão, um dos municípios mais isolados do Acre, imunizou 18 pessoas com a dose única –último no ranking da Janssen no Estado.

Até esta quinta-feira (12) os municípios acreanos aplicaram 569.565 doses das vacinas disponíveis. Segundo o Governo do Acre, 730.563 foram recebidas pelo Programa Estadual de Imunização até agora. No total, 10.687 acreanos estão 100% imunizados com uma só dose.

Além da vantagem de ser aplicada em dose única, dados preliminares indicam que ela pode ser eficaz em deter as variantes do coronavírus, inclusive a Delta.